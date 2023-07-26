Миттєво помітить радари РФ: інженери придумали надточну систему РЕБ для літаків

Як зазначають американські вчені, передові алгоритми аналізують сигнали противника і відсівають хибні цілі, що спростить роботу пілотів.

Військово-повітряні сили США виділили майже $5 млн Південно-Західному науково-дослідному інституту на розробку особливої адаптованої системи радіоелектронної боротьби, повідомляє EurekAlert. Ця система наступного покоління буде здатною виявляти передові радіолокаційні сигнали противника за допомогою нових алгоритмів.

Як кажуть дослідники, однією з головних проблем льотчиків-винищувачів сьогодні є точність визначення літаків ворога в небі. Хибні спрацьовування сьогоднішніх систем РЕБ забирають у пілотів багато часу та уваги на аналіз і відсіювання хибних цілей.

Тому вчені Південно-Західного науково-дослідного інституту (SwRI) вирішили використовувати передові алгоритми в тестовому середовищі з перевантаженими сигналами, що відповідає насиченому повітряному полю бою. Їм вдалося домогтися точності визначення цілей і ворожих РЕБ на рівні 99%, що є найкращим результатом на сьогодні.

Інженер налаштовує систему РЕБ на основі UWR Фото: SwRI

Саме спостереження за допомогою алгоритмів, а не саме сканування, дає змогу швидше виявляти імпульси супротивника, забезпечуючи більш швидке реагування і кращий захист для військових літаків США. Для своєї нової системи дослідники застосували технологію UWR (Ultra Wideband Radio — цифрового надширокосмугового приймача). Це забезпечило майже миттєве виявлення сигналів у ширшій смузі електромагнітного спектра, розширюючи можливості з придушення радарів противника.

"Нова технологія UWR від нашого інституту є довгостроковим рішенням для захисту і розвідки та здатна перевершити наявні та майбутні радарні системи супротивника, навіть якщо вони збільшать пропускну спроможність, гнучкість і адаптованість", — заявив Фінлі Хікс зі SwRI, який очолює групу розробників UWR.

Ще однією особливістю системи UWR є її відповідність технічному стандарту Sensor Open System Architecture. Це означає, що нову розробку можна легко інтегрувати в застарілі та нещодавно розроблені системи зброї з відкритою архітектурою.

Раніше Фокус розповідав, що РФ створює компактну систему для полювання на міні-дрони ЗСУ. Окупанти стверджують, що їхня нова система РЕБ може виявляти і "глушити" навіть маленькі дрони типу Mavic, які активно використовують наші бійці на фронті.