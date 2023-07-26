Хакери не підберуться. Microsoft безкоштовно роздає ПЗ для захисту даних: як отримати

Раніше аудиторський пакет програм Microsoft Purview коштував чималих грошей, але його вирішили надати всім охочим у зв'язку з почастішанням кібератак.

Компанія Microsoft оголосила, що її професійний інструмент для аудиту операційних систем і комп'ютерних мереж Microsoft Purview починаючи з вересня буде абсолютно безплатним, повідомляється в офіційному блозі корпорації. Це зроблено як відповідь на збільшення частоти та еволюцію кіберзагроз з боку хакерів, зокрема угруповань під контролем "деяких країн".

На думку сайту Bleeping Computer, на такий крок Microsoft зважилася піти після того, як китайські хакери вкрали ключ підпису ІТ-корпорації, що дав їм змогу зламувати корпоративні та державні облікові записи Microsoft Exchange і Microsoft 365 для крадіжки електронної пошти. Хоча досі невідомо, як був вкрадений ключ, уряд США, який першим виявив ці атаки, використовував розширені дані журналу Microsoft для виявлення вторгнень і повідомлення про них у Microsoft.

Комплексним продуктом Microsoft Purview тепер без оплати зможе скористатися будь-яка компанія, щоб перевірити стійкість своїх мереж до злому і знайти слабкі місця, щоб усунути вразливості. Тепер клієнти Microsoft Purview Audit (Standard) отримають повнішу інформацію про дані безпеки, включно з докладними журналами доступу до електронної пошти та понад 30 інших типів даних журналів, які раніше були доступні тільки на рівні підписки Microsoft Purview Audit (Premium). На додаток до нових подій реєстрації Microsoft також збільшує термін зберігання за замовчуванням для клієнтів Audit Standard з 90 до 180 днів.

Microsoft Purview Audit дає змогу клієнтам централізовано візуалізувати дані хмарних журналів, створені на їхньому підприємстві, що допомагає їм ефективно реагувати на події безпеки, ІТ-розслідування, внутрішні розслідування та зобов'язання щодо дотримання нормативних вимог. Тисячі операцій користувачів і адміністраторів, що виконуються в десятках служб і рішень Microsoft 365, фіксуються, записуються і зберігаються в єдиних журналах аудиту Purview для клієнтів.

Основні аспекти Microsoft Purview

Раніше Фокус розповідав, що хакер створив нового чат-бота, який позбавлений будь-яких етичних обмежень. Конкурент ChatGPT здатний написати шкідливе ПЗ або скласти переконливий фішинговий лист на прохання зловмисників.