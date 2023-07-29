МВС замовило софт для розпізнавання облич під час іспитів на водійські права

Вартість софту — 2, 49 мільйона гривень.

Головний сервісний центр МВС 19 липня замовив послуги з розробки програмного забезпечення для розпізнавання облич за майже 2,5 мільйона гривень. Про це повідомляє ресурс "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Новий софт вмітиме розпізнавати обличчя і допомагатиме фотографувати людей під час складання теоретичних іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі водійських прав.

Технологію інтегрують у Національну автоматизовану інформаційну систему, що забезпечує роботу Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС.

Тендер на розробку софта виграла компанія "Оллі транс". Точніше, в тендері брала участь тільки вона, без конкурентів, тож замовлення дісталося їй. Для участі в тендері був потрібен аналогічний досвід за останні два роки.

Ця ж компанія і надаватиме річну гарантійну технічну підтримку софту.

Київською компанією "Оллі Транс" володіє фірма "Оллі Інвест" Каті Фокіної та Максима Хімченка.

Максим Хімченко є автором патенту на "Комплекс відеофіксації транспортних засобів з розпізнаванням номерних знаків і перевіркою за пошуковими реєстрами "Відеоконтроль-Рубіж", що належить фірмі "Оллі Транс". Саме такі комплекси ще ДАІ, а не Нацполіція закуповувала у фірми за Віктора Януковича.

Нагадаємо, раніше в Київській області запрацювала система відеоспостереження з функцією розпізнавання облич, за допомогою якої вже шукають правопорушників. Система "Безпечна Київщина" стежить за пішохідним і транспортним трафіком. Загалом встановлено 500 камер.