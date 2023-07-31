USB-C, новий дизайн і майже ідеальний екран: яким буде новий iPhone 15 (відео)

Лінійки iPhone 15 і 15 Pro найбільше оновлення відтоді, як Apple додала технологію 5G.

Телефон iPhone 15, який компанія Apple Inc випустить вже восени цього року, матиме ще тонкішу рамку і збільшений дисплей. Про це пише Bloomberg.

У стандартних моделях iPhone 15 виїмка буде замінена на Dynamic Island, а дисплеї Pro і Pro Max будуть виготовлені з використанням нової технології: лиття під низьким тиском або "LIPO", як його називають всередині Apple. Цей новий процес зменшить розмір рамки навколо дисплея до 1,5 міліметра (приблизно з 2,2 міліметра на поточних iPhone).

Крім нових екранів, лінійки iPhone 15 і 15 Pro отримають низку інших нових функцій, що стане найбільшим оновленням відтоді, як три роки тому в пристрої було додано можливість 5G.

Що буде в нових телефонах від Apple

поліпшені камери та чип A16 з лінійки iPhone 14 Pro;

роз'єм USB-C;

титанові краї, які замінять краї з нержавіючої сталі, щоб на них не залишалися відбитки пальців;

краї, що з'єднують бічну і передню частини стануть гострішими;

оновлені лінзи та зум із розширеним діапазоном;

3-нанометровий чип на заміну процесора A16.

Таким чином Apple поступово йде до своєї мрії — повноекранного iPhone без рамок навколо дисплея і без вирізів для камер або сенсорів.

Нагадаємо, ЗМІ писали про те, що в Індії спіймали батьків, які продали дитину заради iPhone. Батьки дитини — Джайдев і Сатхі — виявилися блогерами. Але для того, щоб знімати якісні відеоролики й робити фото їм не вистачало високотехнологічного смартфона. За інформацією поліції, пара вирішила виручити гроші на техніку з продажу власної маленької дитини.

А на початку липня стало відомо, що "запечатаний iPhone" хочуть продати за рекордні $100 тисяч. Не розпаковані перші моделі iPhone — часті гості аукціонів, але цей лот може стати найдорожчим в історії. Секрет полягає в одному лише параметрі.