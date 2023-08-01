Військові навчать ШІ виявляти в соцмережах ботів із дезінформацією: навіщо це потрібно в бою

У Пентагоні вважають, що нейромережа допоможе військовим краще орієнтуватися в інтернеті та ухвалювати правильні рішення. Противник не зможе їх обдурити інформаційними атаками.

Армія США зараз тестує нову технологію, яка допоможе уникнути інформаційних атак через соцмережі на американських військових, повідомляє Breaking Defense. У майбутньому особлива система на основі штучного інтелекту навчиться виявляти ворожих інформаційних ботів, які поширюють дезінформацію, що може допомогти військовим ухвалювати правильні рішення.

Система Data Robot, яку представили в рамках під час Cyber Quest ініційованого Пентагоном, використовувала дані з відкритих джерел для виявлення ботів і алгоритмів підробки, пояснив полковник Джон Агнелло, директор армійського програмного офіцера з інформаційної переваги. Ця технологія потенційно може допомогти військовим в інформаційному просторі, зокрема й в інтернеті, не стати жертвою дезінформації. Створюючи своєрідні "накладення", система боротьби з інформаційними атаками дасть командирам реальну картину того, що відбувається.

"Загалом існує п'ять стовпів інформації для армії: забезпечення ухвалення рішень, захист дружньої інформації, інформування та навчання внутрішньої аудиторії, вплив на міжнародну аудиторію та ведення інформаційної війни", — заявив 2021 року тодішній начальник кіберкомандування армії генерал-лейтенант Стівен Фогарті.

На думку Пентагону, у майбутньому соціальні мережі відіграватимуть важливу роль у висвітленні військових конфліктів, хоча вже відіграють її і зараз. Розробники Data Robot все ще розв'язують деякі "технічні проблеми" і вивчають, як зберігаються зібрані дані, але вже зараз відомо, що системі потрібні дані за 90 днів з операційного середовища, щоб навчити наявні алгоритми ШІ на каналах соціальних мереж.

Раніше Фокус розповідав, що за допомогою ШІ ворог може "отруїти" дані у військових системах. Штучний інтелект стає найважливішою частиною як атакуючих військ, так і тих, що обороняються, а кібербезпека виходить на передній план.

Так само, на думку американського генерала Марка Міллі, незабаром третину збройних сил буде роботизовано, а штучний інтелект змінить перебіг воєн. За його словами, нинішня робототехніка під управлінням нейромереж може реалізувати один із головних військових принципів китайського мислителя Сунь Цзи: "Побачте себе і ворога, і ви виграєте тисячі битв".