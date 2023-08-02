Електроніку військових літаків хочуть охолоджувати плазмовими променями: що придумали вчені

Попри те, що плазма зазвичай нагріває предмети, дослідники виявили її унікальну властивість — тимчасово охолоджувати їх. Для цього хочуть використовувати роботизований механізм.

Дослідники з Університету Вірджинії знайшли спосіб охолодження високотехнологічної електроніки військових літаків за допомогою плазмових променів, повідомляє Interesting Engineering. Команда під керівництвом Патріка Гопкінса, професора механічної та аерокосмічної інженерії університету, у своїй роботі пропонує саме такий підхід до охолодження елементів, що нагріваються, у повітрі, де немає можливості встановити масивні системи для зниження температури.

Проблема в тому, що якщо наземний транспорт можна охолоджувати повітрям, а системи кораблів — водою, то у високих шарах атмосфери у військових літаків виникають проблеми з охолодженням, адже на великій висоті повітря розріджене. Встановити спеціальні охолоджувачі в невеликому просторі винищувача досить складно, тому і в авіабудуванні, і в космічній галузі використовуються спеціальні "холодні пластини".

Але вчені пропонують використовувати саме плазмове охолодження. Вони провели багаторазові досліди і довели, що на короткий час плазма, взаємодіючи з об'єктом, охолоджує його. Це є результатом здування надтонкого поверхневого шару води та молекул вуглецю, який важко побачити, але він існує на поверхні об'єкта. Подібно до поту на нашій шкірі, який використовує енергію нашого тіла для випаровування та охолодження тіла, цей шар молекул використовує енергію плазми для охолодження об'єкта.

Процес охолодження і нагрівання поверхні за допомогою плазми Фото: UVA

Плазма, четвертий стан матерії, утворюється, коли гази перебувають під напругою. У цьому стані електрони газоподібного елемента залишають орбіту ядер, і речовина може випускати фотони, іони або навіть електрони у вигляді потоку. Це можна уявити у вигляді променя або блискавки.

На думку професора Гопкінса, таке миттєве охолодження може бути застосоване в літаках, де роботизована рука може проноситися над перегрітими частинами і миттєво охолоджувати їх короткими спалахами плазмових променів. ВПС США сподобалася ця концепція, і група Гопкінса отримала грант у розмірі $750 тис. на три роки для реалізації прототипу.

Раніше Фокус розповідав, що американські військові скоро отримають найпотужнішу лазерну зброю на 500 кВт. Лазерні системи можна встановлювати на кораблі або наземні захисні споруди. Розробники вважають, що Міноборони США буде активно їх закуповувати.