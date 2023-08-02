Катував українців і розганяв мітинги в Херсоні: хакери зламали пошту полковника Росгвардії

Активісти "Кібер Опору" отримали доступ до особистих даних Григорія Зана, який служить у Росгвардії. Він брав участь у розгонах проукраїнських мітингів, а потім особисто катував заарештованих українців.

Хакери з групи "Кібер Опір" зламали електронну пошту Начальника штабу 50-ї окремої бригади оперативного призначення Росгвардії полковника Григорія Зана, отримавши доступ до його персональних даних і важливих документів, повідомляється на сайті активістів. За їхніми даними, силовик брав участь у розгоні мітингів у Херсоні, а також у тортурах місцевих жителів у період окупації.

За словами хактивістів, тепер Сили оборони України можуть вистежити Григорія Зану і притягнути до відповідальності за воєнні злочини, отримавши як докази багато матеріалів: від підписаних "злочинних" наказів до особового складу частини. "Кібер Опір" вирішила викласти у вільний доступ не всі отримані дані, щоб окупанта, а лише те, що демонструє його особисті якості.

Виписка з військової бухгалтерії свідчить про те, що Григорій Зана має кількох дітей, але відмовляється платити аліменти своїм колишнім дружинам, які намагаються отримати гроші через суд. При цьому одна з доньок вирішила піти по стопах батька і навчається в Московському університеті Міністерства внутрішніх справ.

Григорій Зана не дуже хоче платити аліменти своїм дітям Фото: Центр національного спротиву

З особистих листів, які зберігав полковник, хакери зробили висновок, що дружина зраджувала Григорія Зану з його ж підлеглим. Вона була стурбована "можливим розпадом сім'ї" і просила "вплинути на чоловіка". Сам росгвардієць теж не зберігав вірність — на це вказують інтимні фотографії його коханок.

Дружина Григорія Зана зраджувала йому з його ж підлеглим

А ще Григорій Зана активно займається пошуком самопізнання та шукає варіанти саморозвитку. Для цього він відвідує "Школу особистого розвитку", де виконує домашні завдання у вигляді віршів про себе. З них стає зрозуміло, що Григорія Зана ніхто з дитинства не любив.

Григорій Зана намагається займатися самоаналізом і пише вірші Фото: Центр національного спротиву

Хакери також припустили, що Григорій Зана заробляв гроші за допомогою незаконних схем і махінацій, які в листуванні згадує один із його колег. Судячи з тексту, свого часу російський силовик обдурив і підставив багатьох людей.

У Григорія Зана в голові "тільки бізнес" і ніякої "дружби", про що йому пише претензію його ж знайомий

Активісти "Кібер Опору" наголошують, що публікують особисті дані подібних персонажів для того, щоб українці особисто могли пересвідчитись у психотипі людей "руського мира", які захоплюють нашу землю. "Кожен із них вірить, що його злочини залишаться безкарними. Однак згодом їхні маршрути ранкових пробіжок стають відомими", — зазначають кіберактивісти.

Посвідчення Григорія Зана полковника-окупанта з Росгвардії Паспорт Григорія Зана полковника-окупанта з Росгвардії Сам персонаж на своєму робочому місці Дочка полковника-окупанта Аліна Зана Донька, звісно ж, іде стежкою свого тата Страховка на авто з іменами родичів Григорія Зана Григорій Зана віддає перевагу дорогим позашляховикам

Раніше Фокус розповідав, що хакери зламали пошту офіцера РФ, причетного до ракетних ударів. У листах Володимира Касаткіна знайшлося багато документів, які розкривають методи роботи та проблеми ЗС РФ.

Так само бійці "Кібер Опору" зламали пошту російської спортсменки Анни Смирнової. У Мережі розмістили сотні листів російської фехтувальниці, які вона надсилала й отримувала з 2015 року, включно з онлайн-замовленням і дипломною роботою.