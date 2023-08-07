Убивчий промінь: як працює електромагнітна зброя і коли її застосовуватимуть у бою

Рейкотрони зможуть знищувати ракети ворога просто з космосу — ще на підльоті, мікрохвильова зброя вбереже мирне населення від смерті, а лазерна — ніколи не промахнеться.

Багато хто вже чув про розробки так званої енергетичної зброї. Однак, попри те що вона заявляється як більш ефективна, поки що її не застосовують настільки широко, як "класичну". Чому? Фокус допоможе знайти відповідь на це питання.

Футуристична зброя

Багато видів зброї, які ще 20 років тому називали не інакше як "футуристичними", тепер активно випробовуються на полігонах. До такої зброї слід відносити:

мікрохвильова зброя,

електромагнітні рейкотрони,

лазерна зброя.

Цілком можливо, що протягом наступних кількох десятиліть рейкотрони, лазери, різна променева зброя знайде широке застосування І причин тому кілька.

По-перше, більша частина озброєнь цього типу або не вимагає боєприпасів, або вимагає незначної їхньої кількості. Завдяки цьому знаряддя дешеві в експлуатації та обслуговуванні.

По-друге, електромагнітна зброя стріляє зі швидкістю світла, а деякі типи футуристичних видів зброї можуть досягати горизонту.

Як працює система активного відкидання

Однак є й недоліки. Створити лазерні або мікрохвильові установки досить потужними, щоб їх можна було використовувати як зброю, і достатньо компактними, щоб зробити їх переносними, — вельми складно. Цілком імовірно, що подібні види озброєнь ми не побачимо ще десятки років. Однак сьогодні існують системи, які можна встановлювати на військових кораблях, літаках, автомобілях типу Humvee.

Що таке електромагнітна зброя

Електромагнітна енергетична зброя (ЕЕЗ) використовує електромагнітну енергію, щоб вивести з ладу обладнання або викликати неприємні відчуття, як-от жар або біль, у людей. Як правило, електромагнітна зброя, спрямована на живу силу, не має на меті знищення людей, а лише їх виведення з ладу. Проте вона може бути та смертоносною, якщо люди опиняться дуже близько до неї. Мета полягає ще й у тому, щоб знизити ймовірність загибелі мирного населення.

Хоча багато видів такої зброї існують поки що тільки на папері, сьогодні відомо про існування зброї спрямованої енергії, таких як:

система активного відкидання (Active Denial System — ADS),

імпульсний енергетичний снаряд (Pulsed Energy Projectile — PEP),

вдосконалений тактичний лазер (Advanced Tactical Laser — ATL),

електромагнітна бомба,

рейкотрон,

електромагнітна гармата.

Як працює електромагнітна зброя

Нині ADS є найдосконалішим видом електромагнітної зброї, що перебуває на озброєнні армії США. Система активного відкидання генерує електромагнітне випромінювання для нагрівання подібно до мікрохвильової печі, використовуючи не мікро-, а міліметрові хвилі. Міліметрові хвилі проникають на глибину трьох аркушів паперу. Це означає, що вони нагрівають тільки поверхні, на відміну від мікрохвиль, які можуть прогрівати різні матеріали з більшою товщиною і щільністю. Унаслідок впливу міліметрових хвиль у людини виникає сильне відчуття жару, яке припиняється, щойно вона опиниться поза зоною дії електромагнітного випромінювання. Хоча мета ADS полягає в тому, щоб викликати біль без опіків, під час випробувань деякі учасники їх отримали.

Як працює система лазерної зброї

Імпульсний енергетичний снаряд, на відміну від системи активного відкидання, використовує лазерні імпульси для завдання удару, що спричиняє біль і параліч. Удар виникає, коли електромагнітний імпульс потрапляє в ціль достатньої щільності, наприклад, у людину. Вважається, що цей тип зброї може використовуватися для розгону натовпу, але є побоювання щодо невідомих наслідків і можливості використання PEP для тортур. Аналогічний тип електромагнітної зброї, вдосконалений тактичний лазер, призначений для встановлення на літаки. Однак ATL не є нелетальною зброєю, бо не здатен вбивати.

Електронна (або електромагнітна) бомба є, по суті, генератором радіохвиль високої потужності. Мета її застосування — виведення з ладу або знищення електронного обладнання, що використовується силами ворога. Така бомба також належить до виду нелетальної зброї. Електромагнітні бомби бувають низькочастотними та високочастотними. Перші наводять, як правило, на лінії електропередачі, а другі — безпосередньо на електронні пристрої, які потрібно знищити.

Що таке електромагнітна імпульсна зброя, як вона працює

Рейкотрон, який успішно розробляється не тільки в США, а й у Франції, стріляє струмопровідними снарядами (легкий полімер + іонізований газ), які розганяються за допомогою сили Ампера. Зброя отримала свою назву завдяки рейкам, якими слугують два паралельні електроди. Ці електроди під'єднані до джерела потужного постійного струму, внаслідок чого електропровідна маса між рейками розганяється, замикає електричний ланцюг, створює прискорення внаслідок сили Ампера, яка, зокрема, діє на рейки. Коли рейки відштовхуються одна від одної, снаряд вилітає. У рейкотрона багато недоліків, наприклад, імпульс струму має бути досить потужним і різким, інакше снаряд просто випарується. Тому рейки повинні мати дуже високу провідність, снаряд — найменшу масу, джерело струму — якомога більшу потужність і меншу індуктивність. Проте, якщо вчені зможуть розв'язати проблеми рейкотрона, то його можна буде застосовувати з космосу, знищуючи ворожі ракети на підльоті.

Електромагнітна гармата — новий тип зброї, який у КНР повинні будуть поставити правоохоронцям. Відомо, що модель CS/LW21, яка стріляє невеликими дисками, схожими на монети, пройшла випробування. Вона працює як котушкова гармата, де для прискорення снаряда застосовують електроенергію. Плюс електромагнітної гармати в тому, що вона здатна регулювати силу пострілу залежно від відстані або виду цілі. CS/LW21, у принципі, можна назвати нелетальною зброєю, однак поранити вона може, оскільки її кулі пробивають скло і дерев'яні дошки 3 мм. Ба більше, вони відносно тонкі та плоскі, а тому можуть впиватися в тіло людини, на відміну від гумових куль.

Китайська Електромагнітна гармата

У майбутньому, можливо, з'явиться "космічна" енергетична зброя. Сьогодні вчені та військові обговорюють можливість використання супутників, що перебувають на геосинхронній орбіті. Вони могли б збирати сонячну енергію і відправляти її приймачу на Землі у вигляді розсіяного мікрохвильового променя.