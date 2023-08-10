Популярні сервіси VPN перестали працювати в РФ: британська розвідка назвала причину

За інформацією аналітиків, у Кремлі роблять усе можливе для того, щоб росіяни перестали читати альтернативні та правдиві джерела інформації. Їх також залякують, розповідаючи про небезпеку таких сервісів.

У Кремлі ухвалили рішення максимально відрізати населення Російської Федерації від інформації про війну, яка може нібито нашкодити країні. Тепер громадянам відключають VPN, який дозволяв зайти на заблоковані ресурси. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 10 серпня.

За інформацією аналітиків, у Російській Федерації продовжують посилювати цензуру та обмежують доступ росіян до віртуальних приватних мереж (VPN). Усе для того, щоб у людей не було можливості читати альтернативні та об'єктивні міжнародні джерела новин.

Протягом минулого тижня низка популярних VPN перестали працювати в деяких російських регіонах. Все після дій з боку влади.

При цьому, після початку повномасштабної війни РФ проти України, сервіси VPN стали надзвичайно популярні в Росії, хоч заборона на них існує ще з 2017 року. За допомогою таких мереж суспільство отримує доступ до різних порталів, де вони можуть прочитати правдиву інформацію про речі, про які не розповідають росЗМІ. Зокрема, про війну в Україні.

"Віртуальні приватні мережі, ймовірно, являють собою найбільшу вразливість у спробах російської держави встановити всеосяжний контроль над внутрішньою інформацією. Крім збільшення технічних збоїв, російська держава також почала інформаційну кампанію, намагаючись налякати громадян, щоб вони уникали VPN, заявляючи, що вони наражають на ризик свої особисті дані", — підсумували в британській розвідці.

У РФ продовжують боротися з доступом до альтернативних джерел інформації Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 16 червня повідомлялося, що в РФ наближається ера "цифрового ГУЛАГу", і в суверенний інтернет пускатимуть тільки за паспортом. Навіть VPN не допоможе в майбутньому росіянам із доступом до звичайної інтернет-мережі.