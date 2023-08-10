"Бачать" на 360 градусів і 320 км: військові отримали нові радари проти ракет і БПЛА

Кожна система LTAMDS від корпорації RTX обійдеться військовим у 20 млн і радари тестуватимуться наступного року.

Датчик протиповітряної та протиракетної оборони нижнього рівня, або LTAMDS, слугуватиме радаром у майбутній армійській інтегрованій системі ППО армії США, повідомляє Defense News. Конгрес уже доручив армії розмістити батальйон LTAMDS із чотирьох сенсорів до грудня 2023 року для майбутніх випробувань.

LTAMDS — абревіатура від Lower Tier Air and Missile Defense Sensor. Це новий радар, що розробляється для армії США, який буде використовуватися для виявлення і відстеження літаків, крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів. LTAMDS буде потужнішим і гнучкішим, ніж наявні радари армії, і зможе відстежувати ширший спектр цілей. Радар LTAMDS має три решітки (одну основну і дві ззаду), які дають йому можливість бачити загрози на 360 градусів. Він також буде здатний передавати дані в інші системи ППО, що дасть їм змогу краще координувати свою діяльність.

Ключові особливості LTAMDS:

Здатний виявляти та відстежувати літаки, крилаті ракети та дрони на великих відстанях.

Система потужніша і гнучкіша, ніж наявні радари армії.

Радар здатний передавати дані на інші системи ППО.

На розробку нової радарної системи пішло майже чотири роки відтоді, коли Пентагон домовився про її створення з великим виробником зброї компаній RTX (колишня Raytheon). Але за останні кілька років офіційним особам програми довелося внести деякі корективи, щоб відповідати вимогам Конгресу, через проблеми з інтеграцією і затримки в ланцюжку поставок.

Але відтоді інженери швидко надолужили згаяне і військові отримали шість необхідних прототипів від Raytheon та успішно завершили перевірочні випробування кілька тижнів тому. П'ять систем перебувають на ракетному полігоні Вайт-Сендс, штат Нью-Мексико, а шоста залишається на випробувальному полігоні Raytheon в Андовері, штат Массачусетс.

Армія вже розпочала тестування розробки, яке відбуватиметься у два етапи. У результаті перший рік випробувань буде зосереджено на основному масиві, а другий рік, у 2024 році, буде присвячено тестуванню можливостей усього радарного сектора, включно з двома задніми масивами.

"Минулого року, коли я вперше долучився до проєкту, завдяки деяким дослідженням системної інженерії ми зрозуміли, що спроба відстежити всі 360 градусів — це надто складно, щоб братися за неї одразу", — прокоментував виконавчий директор програми з ракет і космосу бригадний генерал Френк Лозано,

Після завершення другого етапу дослідно-конструкторських випробувань армія проведе експлуатаційну оцінку і буде ухвалено рішення про розробку і виробництво системи у 2025 році. Пентагон планує закупити всього п'ять систем у 2024 фінансовому році, щоб задовольнити потреби бази Гуам.

Раніше Фокус повідомляв, що радарна система Kronos Grand Mobile HP від італійської компанії Leonardo успішно пройшла кілька заводських випробувальних тестів. Скоро збивати ракети стане набагато простіше.