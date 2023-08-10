Потужний лазер на 50 кВт випробують разом із кінетичною зброєю: що це дасть військовим

Пентагон збирається з'ясувати, як використовувати лазери не тільки для оборони, а й хоче знайти спосіб оборонятися від лазерних і кінетичних атак противника.

Наступного місяця армія США отримає свій четвертий і останній прототип лазерної установки потужністю 50 кіловатів (кВт) на базі бронетранспортера Stryker, а солдати почнуть з'ясовувати, як використовувати його в бою разом із традиційною кінетичною зброєю, повідомляє Breaking Defense. Про це рішення оголосили високі військові чини Пентагону на спеціальному симпозіумі з розвитку американської армії.

За словами генерал-лейтенанта Роберта Раша директора армійського управління оперативних спроможностей і критичних технологій (RCCTO): "Ми вміємо використовувати системи спрямованої енергії, але досі не знаємо, як захищатися від лазерів і як краще інтегрувати кінетичні та некінетичні ефектори в наші традиційні ракети ППО на полі бою".

Рашу і його команді доручено спостерігати за розробкою трьох програм спрямованої енергії, включно з роботою RTX (колишня Raytheon) над системою протиповітряної оборони ближньої дії спрямованого енергетичного маневру на базі Styker, або DE M-SHORAD, для протидії безпілотникам, ракетам і мінометному обстрілу. Наразі компанія поставила армії три прототипи, четвертий очікується у вересні.

Щойно в взводу будуть усі чотири машини, він почне розробляти тактику, методи та процедури та тренуватися з ними перед майбутньою оперативною оцінкою. Солдати також випробовуватимуть обидві системи разом, щоб знайти найвдаліше поєднання їхніх можливостей.

Одним із чинників зацікавленості військових у лазерній і кінетичній зброї слугує необхідність економії витрат на боєприпаси та їхню логістику. "Ми використовуємо спрямовану енергію, тому що не можемо дозволити собі мати велику кількість ракет ППО там, де ми хотіли б", — каже Раш. Він зазначає, що енергетична зброя незрівнянно дешевша. Але такі системи обов'язково мають бути дуже надійними.

Однак військові так само підкреслюють проблеми з лазерною зброєю, які в майбутньому можуть виникнути. Однією з них є технологічна складність подібних систем, а також необхідність у будівництві додаткових складів комплектуючих для технічного обслуговування лазерів.

Раніше Фокус повідомляв, що військові отримають найпотужнішу лазерну зброю на 500 кВт. Лазерні системи можна встановлювати на кораблі або наземні захисні споруди. Розробники вважають, що Міноборони США буде активно їх закуповувати.