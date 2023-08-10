Військові отримають унікальні процесори, на які не впливає ЕМІ та РЕБ: де вони їх візьмуть

Пентагон поставив завдання перед вченими в рамках проєкту PROWESS створити захищені чипи для управління дронами, обробки даних і розпізнавання зображень.

Дослідники з Університету Південної Каліфорнії отримають $9 млн на розробку особливих процесорів, здатних швидко і надійно реконфігуруватися в рамках проєкту PROWESS, пише Military Aerospace Electronics. Проєкт PROWESS розшифровується, як "проєкт реконфігурації процесорів для широкосмугового зондування спектра".

Армія США в рамках проєкту хоче отримати високопродуктивні чипи для потокової передачі даних, які реконфігуруються протягом 50 наносекунд. Це мінімальний поріг швидкості, який влаштує військових. Наразі вже є процесори, які реконфігуруються швидше за 1 наносекунду, але вони дуже дорогі та складні, і армія не впевнена, що вони необхідні для виконання завдань, які вона хоче виконувати. Крім того, Пентагон хоче переконатися, що ці процесори будуть надійними та довговічними в умовах бою.

Реконфігуровані процесори — це чіпи, які можуть бути перепрограмовані для виконання різних завдань. Це означає, що вони можуть бути використані для різних додатків в армії, як-от управління дронами, аналіз даних і обробка зображень, отриманих із супутників.

Реконфігуровані процесори важливі для армії США з кількох причин. По-перше, вони дають змогу армії швидко розробляти та впроваджувати нові технології. По-друге, вони дозволяють армії більш ефективно використовувати свої ресурси. По-третє, вони дозволяють армії краще захищатися від сучасних загроз.

До таких загроз належать не тільки хакерські атаки, а й вплив нових типів енергетичної зброї — наприклад, систем електромагнітного випромінювання (ЕМВ) або систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Під час впливу такої зброї людина не зазнає шкоди, а ось техніка, особливо її електронна начинка, одразу виходить з ладу, а під час впливу РЕБ не може функціонувати нормально через перешкоди.

Дослідники пояснюють, що комерційні та військові вимоги до електромагнітного спектра змушують радіочастотні системи працювати у дедалі більш перевантажених і складних середовищах. Зондування спектра в цих умовах підвищує попит на обробку країв, що перевищує можливості сучасних пристроїв.

За цим контрактом фахівці Університету Південної Каліфорнії виконуватимуть роботи в Арлінгтоні та Відні, штат Вірджинія. Проєкт планують закінчити вже за три роки.

Раніше Фокус розповідав, як працює електромагнітна зброя і коли її застосовуватимуть у бою. Рельсотрони зможуть знищувати ракети ворога прямо з космосу — ще на підльоті, мікрохвильова зброя вбереже мирне населення від смерті, а лазерна — ніколи не промахнеться.