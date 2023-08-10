"Побачить" будь-які літаки-невидимки: представлено нову версію радара Twinvis (відео)

Ця радарна система працює з контейнера, і їй взагалі не потрібне втручання оператора для виявлення цілей.

Німецька оборонна компанія Hensoldt представила новий варіант свого пасивного розгортання пасивного радара Twinvis, повідомляє TheDefensePost. Новий варіант, відомий як Twinvis Military Sheltered, повністю інтегрований у контейнерний притулок і може використовуватися для дальньої повітряної розвідки.

Радар можна легко розгорнути на військових транспортних засобах і встановити в польових умовах силами лише двох осіб. Twinvis також повністю автоматизований, а це значить, що оператору не потрібно бути постійно на місці, відстежуючи активність радара, або керувати ним вручну.

За словами представників компанії, Twinvis діє як приймач і визначає місцезнаходження цілей, оцінюючи відбиті сигнали від сторонніх передавачів.

"Наше повністю автоматизоване, інтелектуальне опрацювання сигналів і об'єднання даних датчиків відкривають перед збройними силами безпрецедентну можливість проводити секретні операції на великій відстані для широкого кола цілей, аж до прихованих загроз", — каже офіційний представник компанії Маркус Ротмаєр.

У Twinvis багато експлуатаційних переваг, зокрема можливість залишатися непоміченим через відсутність будь-якої переданої енергії. Така особливість робить систему практично неможливою для глушіння ворожими системами РЕБ або усунення точковим ударом артилерії. Крім того, Twinvis може виявляти ворожі літаки-невидимки на відстані 250 км, які неможливо виявити за допомогою звичайних радарів, завдяки технології малопомітності.

Раніше Фокус розповідав, що військові армії США отримали для ознайомлення нові радари проти ракет і БПЛА. Кожна система LTAMDS від корпорації RTX обійдеться військовим у 20 млн і радари тестуватимуться наступного року.

А італійські інженери представили суперточний радар Kronos, який посилить системи ППО. Kronos Grand Mobile HP виявляє загрози в радіусі 300 км і стійкий до засобів РЕБ. Їх планують встановити на комплекси SAMP/T NG, що перебувають на службі багатьох країн світу ось уже понад 20 років завдяки своїй надійності.