Дістане навіть до Марса: NASA протестує новий лазерний зв'язок зі швидкістю 400 Мбіт/с

Вчені хочуть перевірити роботу лазерного каналу передачі даних, щоб використовувати замість радіо в майбутніх космічних місіях.

NASA сподівається запустити лазерний приймач ближнього інфрачервоного діапазону для тестування системи, яку одного разу можна буде використовувати для зв'язку з астронавтами на Марсі, повідомляє The Register. Експериментальна система Deep Space Optical Communications (DSOC) вирушить у жовтні в космос разом із зондом Psyche.

Інженери космічного агентства вважають, що лазери ближнього інфрачервоного діапазону DSOC можуть перевершити якість передавання даних, що досягається за допомогою радіохвиль. Уся справа не в швидкості: електромагнітні хвилі, включно з радіохвилями, інфрачервоним випромінюванням, видимим світлом, ультрафіолетовим випромінюванням, рентгенівським випромінюванням та гамма-випромінюванням, поширюються з однією й тією ж швидкістю у вакуумі, яка становить 300 тисяч км/с. А ось якість сигналу і повнота переданої інформації помітно відрізняється.

Якраз для цього і розробляється проєкт DSOC, який використовує світло ближнього інфрачервоного діапазону, що дасть змогу наземним станціям одночасно отримувати більше даних. Науковці також виграють, якщо космічний корабель, що вирушає далі в Сонячну систему, зможе надсилати детальніші зображення або навіть відео, зняті з їхніх камер.

так виглядатиме встановлена лазерна модель на зонді Psyche Фото: NASA

Приймач DSOC використовує камеру, прикріплену до телескопа з апертурою 22 см, для автоматичного сканування і захоплення висхідного лазерного променя ближнього інфрачервоного діапазону, який передають із Лабораторії телескопа оптичного зв'язку НАСА (OCTL) у Райтвуді, Каліфорнія. Він також буде зв'язуватися з 5,1-метровим телескопом Гейла в Паломарській обсерваторії Каліфорнійського технологічного інституту в окрузі Сан-Дієго, приблизно за 130 кілометрів від OCTL, і передасть на нього дані.

Детектор фотонів у телескопі Гейла охолоджується кріогенно, щоб погасити будь-який шум, тому він може краще виявляти лазерне світло DSOC. Час, необхідний для надсилання та отримання сигналів від DSOC, з часом буде збільшуватися в міру того, як зонд Psyche рухатиметься в космосі.

Щоб краще гарантувати, що лазерний приймач може вловлювати сигнал висхідної лінії зв'язку, інженери оснастили зонд Psyche спеціальними розпірками, які утримують його телескоп на місці, запобігаючи впливу вібрацій. Очікується, що максимальна відстань, яку має подолати експеримент проєкту DSOC, становить понад 300 мільйонів кілометрів.

Раніше Фокус розповідав, що військові випробують потужний лазер на 50 кВт разом із кінетичною зброєю. Пентагон збирається з'ясувати, як використовувати лазери не тільки для оборони, а й хоче знайти спосіб оборонятися від лазерних і кінетичних атак противника.