У РФ готуються випускати до 10 000 дронів "Овод" за місяць: чим вони небезпечні для ЗСУ (відео)

Наразі в Тулі випускають 5 000 цих FPV-безпілотників, здатних нести осколкові снаряди й фугаси.

У російській Тулі можуть значно збільшити виробництво дронів-камікадзе "Овод", якщо це буде потрібно для армії РФ, повідомляє агентство "РИА Новости". За словами співрозмовника агентства, керівника проєктної групи Андрія Іванова, зараз технічні потужності дають змогу збирати 5 000 цих БПЛА, але виробництво легко наростити вдвічі.

"На нашому майданчику в місті Тула розгорнуто виробництво безпілотників сімейства "Овод". На цей час виробляється в межах п'яти тисяч пристроїв за місяць. Але немає жодної складності збільшити або розширити виробництво до десяти й більше тисяч одиниць за місяць", — сказав Іванов.

Він стверджує, що для підприємства це не складне завдання, адже "саму концепцію мультироторних безпілотників придумав російський інженер Георгій Ботезат більш ніж 100 років тому, а управління подібними квадрокоптерами відпрацьовано вже впродовж 20-ти років".

Однак Андрій Іванов забув додати, що ще до російського інженера, який справді створив 1912 року "Аеросани Ботезат" на бензиновому двигуні з чотирма гвинтами, концепцію подібних апаратів усе ж таки запропонував 1861 року французький винахідник Огюст Пілатр де Розьє. Квадрокоптерами так само активно займалися такі стовпи американського авіабудування як Говард Г'юз і Альберт Бейкер.

Частинами подібний "російський дрон" можна купити на AliExpress Фото: Скриншот Частинами подібний "російський дрон" можна купити на AliExpress Фото: Скриншот

Судячи із зовнішнього вигляду, безпілотники "Овод" збирають із китайських деталей, які можна купити на AliExpress. Інтернет-користувачі, зокрема й російські, вже знайшли майже повний набір складових частин "російського дрона" на популярному китайському торговому майданчику за $140.

Утім, це не зменшує небезпеки безпілотника. Цей дрон-камікадзе здатний знищувати цілі за допомогою осколкових і фугасних боєприпасів, прикріплених до його корпусу. Наведення здійснюється за допомогою відеокамер, а самим дроном у режимі FPV (First Person View — вид від першої особи) керує оператор. Вартість безпілотника так само цілком бюджетна — близько $500. Це вдвічі дешевше, ніж популярний китайський DJI Mavic.

Раніше Фокус писав, що ще в червні ЗС РФ отримали нові ударні дрони "Овод". Окупанти їх використовували в боях на Авдіївському напрямку.

А нещодавно вони розповіли, як застосовували цей безпілотник-камікадзе на окупованій території Донецької області. Російські ЗМІ написали, що ЗС РФ нібито знищили спостережний пункт українських бійців у районі Авдіївки.