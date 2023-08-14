Покращені дрони Heron Mark 2 стежитимуть за Китаєм: що про них відомо (відео)

Індія модернізувала свій безпілотник випуску 2000 року, і він тепер здатний нести цілодобове спостереження і підсвічувати лазером важливі цілі.

Індійські ВПС задіяли новітні ізраїльські безпілотники Heron Mark 2 від Israel Aerospace Industries, які здатні здійснювати спостереження за кордонами Китаю і Пакистану за один виліт, повідомляє Aninews. Поки що індійська армія отримала перші чотири подібних модернізованих безпілотників.

Але це не мало, кажуть військові, адже ці дрони-розвідники можуть перебувати в повітрі впродовж 36 годин поспіль, що робить їх корисними для виконання кількох місій зі спостереження в кількох секторах за один раз. Ці безпілотники з великою автономністю мають додаткову можливість лазерного освітлення ворожих об'єктів з великої відстані, допомагаючи винищувачам позбутися таких цілей.

Командир ескадрильї дронів Панкадж Рана сказав журналістам видання, що: "Heron Mark 2 — дуже хороший дрон. Безпілотник має посилений термін служби і має можливість знаходити цілі поза прямою видимістю. Завдяки цьому весь кордон з Китаєм і Пакистаном може бути під наглядом з одного командного центру".

Дрон Heron Mark 2 здатний протриматися в небі 36 годин Фото: Facebook

Ці безпілотники будуть розгорнуті на передовій авіабазі в північному секторі. Джерела видання підкреслюють, що безпілотник здатний не тільки займатися розвідкою, а й нести зброю, і процес оснащення цих безпілотників йде повним ходом.

Так само, за словами індійських військових, Heron Mark 2 можуть працювати майже за будь-якої погоди. Низькі та високі температури для дронів так само не викликають проблем. Загалом, модифіковані Heron Mark 2 отримали значні оновлення, які допоможуть використовувати їх з більшою користю, ніж 20 років тому.

Технічні деталі Heron Mark 2:

вага — 1430 кг;

корисне навантаження — 490 кг;

висота польоту — 10,5 км;

автономність — 36 годин;

максимальна швидкість — 277 км/год;

розмах крила — 16,6 м;

загальна довжина — 8,5 м.

А ще індійські ВПС також працюють над проєктом Cheetah, у рамках якого близько 70 безпілотників Heron індійських збройних сил мають бути модернізовані за допомогою каналів супутникового зв'язку. На них поставлять і ракетну зброю для знищення цілей ворога.

Раніше Фокус писав, що Індія вибирає винищувач Rafale для своїх авіаносців. Військово-повітряні сили країни отримають 26 літаків Rafale на додаток до вже наявних на озброєнні 36 Rafale, що дасть змогу їм спільно з Францією експлуатувати обидва варіанти літака.