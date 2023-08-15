Військові хочуть заряджати дрони лазером просто з літаків: як працюватиме система

Армія США вже замовила у RTX особливу лазерну мережу, яка розподілятиме енергію між військовою технікою на відстані 200 кілометрів.

Компанія RTX (колишня Raytheon) отримала замовлення від армії США на розробку унікальної системи з дистанційної передачі енергії за допомогою лазерів, повідомляє Military Aerospace Electronics. Компанія займеться створенням оптичної технології POWER (Persistent Optical Wireless Energy Relay), яка призначена для створення бортового ретранслятора, здатного перенаправляти, коригувати та збирати енергію оптичних променів.

Агентство перспективних військових технологій Пентагону (DARPA) хоче отримати систему для мобільного розподілу близько 10 кіловатів електроенергії серед військових об'єктів або пристроїв (наприклад, дронів) на відстані 200 кілометрів. На розробку технології військові інженери RTX уже отримали $10 мільйонів. Ці гроші підуть на першу фазу створення постійної оптичної бездротової ретрансляції енергії.

Мета проєкту полягає в тому, щоб отримати оптичні ретранслятори не тільки як стійку багатопроменеву альтернативу для експедиційного транспортування енергії, а й дати змогу невеликим, але надійним пілотованим і безпілотним літальним апаратам забезпечувати зарядку.

Очікується, що завдяки оптичній технології POWER з'явиться можливість перенаправляти, коригувати та збирати енергію оптичних променів. Кінцева мета полягає в тому, щоб використовувати три бортових ретрансляційних вузла, розміщених на наявних літаках, для передачі енергії від наземного лазера на висоту 18 кілометрів і назад до наземного приймача на відстані 200 кілометрів.

Військова енергетика сьогодні здебільшого базується на бензинових і дизельних генераторах, які можуть легко стати мішенню ворога і потребують складної логістики, а також інфраструктури для доставки та зберігання. Лазерна енергія може вирішити цю проблему. До того ж лазери передають енергію зі швидкістю світла, а отже перенаправлення енергії через мережу здійснюватиметься за лічені секунди.

Програма POWER спрямована на доставку 10 кіловатів лазерної енергії до кінцевого наземного вузла з використанням 50-кіловатного лазерного джерела, яке передають через три бортових ретрансляційних вузли з використанням системних апертур діаметром менше ніж один метр.

На першому етапі POWER компанія Raytheon розробить і доопрацює конструкцію корисного навантаження ретранслятора, а також спроєктує релейну платформу. Пізніше в рамках програми буде побудовано демонстраційний ретранслятор із низьким енергоспоживанням, щоб, нарешті, продемонструвати три бортових вузли і протестувати технологію з безпілотником RQ-4 Global Hawk.

Раніше Фокус розповідав, що армія США збирається випробувати потужний лазер на 50 кВт. Пентагон збирається з'ясувати, як використовувати лазери не тільки для оборони, а й хоче знайти спосіб оборонятися від лазерних і кінетичних атак противника.