Прикордонники знешкодили і "приручили" російський дрон-камікадзе: як це вдалося (фото)

Окупанти незабаром отримають назад дрон із вибухівкою, яким намагалися атакувати українські позиції.

На Запорізькому напрямку українські військові з Бердянського прикордонного загону роззброїли і "приручили" російський FPV-дрон. Фотографії безпілотника опублікували на офіційній сторінці загону у Facebook.

"За допомогою антидронової рушниці бійці Держприкордонслужби зупинили дрон-камікадзе, який атакував позиції наших воїнів на Запорізькому напрямку", — ідеться в повідомленні.

Російські військові запустили в бік бійців ЗСУ квадрокоптер із ВОГ-25 і твердою вибухівкою, яка була схожа на тротил.

До FPV-дрону окупанти прикріпили вибухівку Фото: ДПСУ

Оператор антидронової рушниці вміло приземлив дрон противника, так, що вибухівка на безпілотнику не здетонувала. Після цього квадрокоптер обережно роззброїли. Тепер технікою окупантів користуватимуться українські військові.

Так виглядає дрон, яким тепер користуватимуться ЗСУ

До слова, на цьому напрямку фронту українські прикордонники вже не вперше успішно приземляють FPV-дрони російських окупантів, які надалі ефективно застосовують проти ЗС РФ.

Нагадаємо, 14 липня український прикордонник також вдало приземлив дрон ЗС РФ. Військовий зумів одним пострілом приземлити ворожий квадрокоптер, обладнаний навісною системою скидання ВОГ-17, який після відновлення використовуватимуть уже українські бійці.

А раніше медіа писали про те, як український БПЛА вижив після атаки ЗРК "Тор". Комплекс стояв на відкритій місцевості, тоді як український дрон виконував свої бойові завдання в небі. Окупанти помітили безпілотний летальний апарат і вдарили по ньому ракетою.