SmartTV у валізі: мобільний телевізор від LG можна дивитися будь-де (відео)

StanbyME Go з екраном у 27 дюймів може працювати до трьох годин без підзарядки, а також підтримує AirPlay, дублювання екрана і навіть голосове управління.

Південнокорейська компанія LG розробила портативний телевізор StanbyME Go, продажі якого стартують у США наприкінці серпня. Про це пише медіа The Verge.

StanbyME Go — це 27-дюймовий РК-телевізор із роздільною здатністю 1080p, розміщений у великій валізі, яка також містить вбудований акумулятор і 20-ватні динаміки. Його дисплей можна повертати, нахиляти й повертати в альбомній і портретній орієнтації, а також розміщувати паралельно столу.

Сам телевізор поміщений у сріблястий кейс, що нагадує валізу. Екран розміщений на своєрідному кронштейні та може повертатися в різні боки. Техніка працює під управлінням програмного забезпечення LG webOS, тож покупець має повний набір стримінгових сервісів. StanbyME Go можна керувати за допомогою пульта, для якого є окреме місце у "валізі", сенсорного екрана або ж голосових команд. Виробник запевняє, що новинка також підтримує AirPlay і дублювання екрана, сумісне з пристроями iOS і Android, Bluetooth і Wi-Fi.

Незвичайне рішення, яке застосувала компанія в розробці цього телевізора, дає змогу брати StanbyME Go на пікнік, дачу, в заміську поїздку. Техніка працюватиме без підзарядки протягом 3-х годин. У цій моделі є вуличний режим, щоб зображення було добре видимим навіть при яскравому сонячному світлі.

У роздрібних магазинах США ця модель представлена не буде. StanbyME Go можна буде купити тільки на офіційному сайті LG за $999 (37098 грн).

Нагадаємо, в середині липня стало відомо, що LG випустила перший у світі бездротовий телевізор. Цю модель телевізора з бездротовим AV-підключенням можна розміщувати в будь-якому зручному куточку будинку, не захаращуючи простір дротами та кабелями.

А на початку липня Xiaomi випустила новий смарт-телевізор за ціною смартфона. Телевізор отримав 32-дюймову РК-панель, світлодіодне підсвічування і непогані характеристики за свої гроші.