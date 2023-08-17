Танки Abrams стануть на 50% потужнішими і зможуть краще застосовувати системи РЕБ: що зміниться

Армія США отримає спеціальні генератори, які посилять системи озброєння і захисту основних бойових танків країни.

Міністерство оборони США уклало з Collins Aerospace (дочірня компанія RTX), контракт на суму $24 мільйони на поставку спеціальних електричних генераторів для танків Abrams M1A2, пише Army Technology. Вони мають збільшити потужність танків на 50%, що дасть змогу краще використовувати захисні системи РЕБ, такі, як станції попередження про лазерне опромінення і створення радіоперешкод.

Загалом модернізація позначена як System Enhanced Package версії 3 (SEPv3) і являє собою нову конфігурацію танків. Нова версія пропонує поліпшений захист і живучість техніки, при цьому енергосистема RTX відіграє важливу роль у забезпеченні своєї потужності для просунутих систем. У генераторі використовуються вдосконалені магніти та активне управління навантаженням для забезпечення 100% номінальної потужності у всьому робочому діапазоні танка.

Крім електронної начинки нові електрогенератори зможуть забезпечити підтримку живлення автономних турелей, які армія США активно встановлює на танки M1A2 Abrams і БТР Stryker. У цих безпілотних турелях використовуються передові датчики та системи наведення, що забезпечують підвищену точність і ситуаційну обізнаність екіпажу, а для цього потрібне надійне електроживлення.

Abrams також отримає різні технологічні поліпшення, включно з поліпшеною бронею, зв'язком, надійністю, стійкістю і паливною економічністю. На сьогодні компанія Collins поставила 800 електрогенераторів на підтримку програми SEPv3. Компанія спроєктувала генератори так, щоб вони помістилися в тому самому просторі, що й застаріла система, не вимагаючи серйозних змін у машині або архітектурі її наявної електричної системи, оскільки армія США прагне інтегрувати системи у свої все багатопрофільні бойові сили.

Раніше Фокус розповідав, що США схвалили відправку першої партії танків Abrams в Україну. Вашингтон готує до відправки не тільки танки Abrams, а й боєприпаси, запчастини та паливну апаратуру до них. Перша партія очікується до осені.

На думку військових експертів, навіть старі танки Abrams не гірші за будь-який Leopard і явно ефективніші за російський танк Т-90 "Прорив".