Повстання машин: "оскаженілі" 3D-принтери почали самі придумувати і друкувати речі

Техніка виробництва Bambu самостійно запустилася вночі, коли власники спали, а деякі пристрої вийшли з ладу через перевантаження.

Кілька днів тому 3D-принтери несподівано почали друкувати щось дивне, поки їхні власники спали. Про це пише медіа The Verge.

Принтери виробництва Bambu вийшли з ладу в ніч на 15 серпня. Власники помітили неполадки, коли прокинулися: 3D-принтери зробили копії моделей, які їх "просили" надрукувати раніше, а також спробували випустити самостійно сконструйовані предмети, роздрукувавши їх поверх попередніх. При цьому багато машин не витримали такого навантаження і вийшли з ладу. Ці принтери почали друкувати без нагляду, відразу, без будь-яких додаткових дій з боку користувача.

Компанія-виробник техніки вже відреагувала на інцидент.

"15 серпня ми зіткнулися з несподіваним відключенням хмари. Це переривання спричинило деякі проблеми, про які ми добре обізнані та глибоко стурбовані", — йдеться в офіційному повідомленні Bambu.

Представники компанії висловили жаль, що їхня техніка завдала користувачам стільки незручностей. У Bambu власників "оскаженілих" принтерів запевнили, що вже проводять службове розслідування та обов'язково повідомлять публічно про його результати.

"Під час простою наші клієнти не могли відправляти завдання на друк з Bambu Studio. Крім того, деякі принтери, які були ввімкнені протягом порушеного періоду, несподівано запускали завдання на друк без втручання користувача. Оскільки ми все ще перебуваємо в процесі аналізу інциденту", — уточнює пресслужба компанії.

Попереднє розслідування показало, що інцидент був викликаний затримкою роботи пристроїв. Коли стався збій у хмарі, сервіс Bambu став нестабільним. Завдання були відправлені на принтери, але системі не вдалося отримати підтвердження про отримання. Це призвело до повторних спроб відправити завдання, зокрема до повторного відправлення вручну деякими користувачами. Саме ця багатозадачність стала причиною того, що 3D-принтери, намагаючись обробити всі запити, почали друкувати дивні предмети.

Нагадаємо, 5 липня Фокус розповідав, на що вказують військові симуляції із застосуванням ШІ. Усе це вимагає, щоб розробники зброї шукали проблеми якомога ретельніше, а потім знаходили рішення. В іншому випадку ми отримаємо зброю, яка не заслуговує на довіру і яка в принципі не повинна бути розгорнута.

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