Навіщо Росія почала виробляти власні Shahed: Ігнат назвав неочевидну причину

У РФ збирають безпілотники з імпортних деталей, а частину Shahed досі постачають з Ірану.

Росія розгорнула промислові потужності в Єлабузі з виробництва безпілотників Shahed для того, щоб відвернути увагу світової громадськості від справжнього виробника цієї зброї — Ірану. Таку думку висловив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, 18 серпня.

"Іран, який від самого початку постачання цих БПЛА і відтоді як вони з'явилися в небі України, жодного разу не визнав, що дає Росії ці безпілотники. Тому росіяни ніби кажуть: у нас є своє виробництво, а "Іран тут ні до чого", — підкреслив він.

За словами спікера ЗС, Росія навіть у своїх безпілотних літальних апаратах "Герань", які є аналогами іранських Shahed-136, використовує компоненти іноземного виробництва. Це не тільки деталі з самого Ірану або Китаю, а й навіть компоненти, вироблені в країнах Європи.

Дізнатися докладно про те, де і з чого був створений дрон-камікадзе можна після того, як експерти дослідять його уламки після чергової атаки ЗС РФ по Україні та зроблять свої висновки.

"Вони визначають, що в "Шахеді" російського, іранського та американського. І не тільки американського, а й європейських запчастин там досить багато", — сказав Ігнат.

Раніше стало відомо, що Росія разом з Іраном створюють флот із 6000 дронів Shahed. Москва просувається до своєї мети з масового виробництва безпілотників, які вона могла б використовувати для бомбардувань українських міст.

Нагадаємо, 16 серпня британська розвідка повідомила про те, що РФ уже застосовує свої копії Shahed. За їхньою інформацією, Росія може отримати більше дронів-камікадзе для ударів по Україні, але їхнє виробництво сильно залежить від компонентів, які потрібно купувати в Ірану.