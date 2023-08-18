ЗСУ знищили рідкісну РЛС "Зоопарк-1": як вона допомагала окупантам у бою (відео)

Безпілотник Shark вистежив позицію росіян, а потім артилеристи завдали по ній точного удару.

Морська піхота України знищила російську станцію радіолокації "Зоопарк-1" на Бердянському напрямку. Група українських аеророзвідників "Аеронавти" опублікувала у своєму Telegram-каналі відео, датоване влітку 2023 року.

Батарея управління та артилерійської розвідки морпіхів ЗСУ за допомогою безпілотника Shark помітила РЛС "Зоопарк-1" на полях у Запорізькій області. Оператори дрона простежили за технікою окупантів до її нової позиції на околиці лісопосадки, а потім передали координати артилеристам, які завдали точкового удару та знищили станцію. Судячи з відео, після вибуху снаряда "Зоопарк" спалахнув і вийшов з ладу.

Як повідомляла державна корпорація "Рособоронекспорт", 1Л219М "Зоопарк-1" — це радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрілянини, яку росіяни використовують для контрбатарейної боротьби. Система дозволяє окупантам знаходити вогневі позиції ЗСУ, звідки працюють РСЗВ (до 22 км), артилерійські гармати (до 12 км), міномети (до 17 км) та запускаються тактичні ракети (45 км), автоматично визначаючи їх координати після пострілів.

Один "Зоопарк" здатний одночасно виявляти до 70 ворожих позицій за хвилину та передавати їх координати протягом 20 секунд після залпу, часто ще до падіння снарядів. Інформація автоматично передається на командний пункт керування.

Крім того, комплекс допомагає ЗС РФ коригувати власний вогонь та відстеження безпілотників. При розташуванні на аеродромі супроводжувати та визначати місце розташування літальних апаратів у режимі реального часу.

До складу комплексу входить станція радіолокації на шасі МТ-ЛБ — (саме її знищили сили ЗСУ), машина технічного обслуговування на автомобілі Урал-43203 для проведення регламентних і ремонтних робіт, електростанція ЕД30-Т230П-1 РПМ1 на причепі 2-ПН-2. Сама РЛС оснащена фазованими антеними гратами та швидкодією цифровою обчислювальною системою "ЦВС" зі спеціальним програмним забезпеченням.

Станція сканує електронним променем сектор 60 градусів у горизонтальній і 1,8 градуса у вертикальних площинах, фіксуючи снаряди, що летять, міни і ракети, а також їх траєкторії. Її доповнюють автономні засоби навігації, топоприв'язки та орієнтування, що допомагають визначати розташування РЛС в єдиній системі координат.

"Рособоронекспорт" хвалиться "високою живучістю" комплексу "Зоопарк-1". Росіяни нібито досягають цього внаслідок короткого часу роботи РЛС на випромінювання, швидкої перебудови частоти, застосування засобів для захисту від радіоелектронних перешкод, захисту розрахунку від уламків та стрілецької зброї. Втім, вона нічого не спромоглася протиставити точному артилерійському удару по наведенню аеророзвідки ЗСУ.

Не перший випадок знищення таких РЛС. У липні ЗСУ показали, як знешкодили "Зоопарк" на південному напрямку.