"Розумний" дрон SkyKnight 2 знищить більше цілей для ЗСУ: експерт оцінив технологію (відео)

На думку Валерія Яковенка, переваги SkyKnight 2 полягають у його багатофункціональності та вмінню протистояти системам РЕБ.

Український безпілотник SkyKnight 2 дуже скоро надійде до ЗСУ, і експерт із дронів та робототехніки в інтерв'ю каналу Freedom розповів про основні переваги цього дрона. На його думку — головною з них є можливість влучання по цілі навіть в умовах протидії ворожих засобів радіолокаційної боротьби.

"У зоні дії ворожих РЕБ або коли безпілотник знижується під час прильоту до цілі та зв'язок із ним втрачається через природні перешкоди, все одно SkyKnight 2 виконає своє завдання. Оператору допомагатиме технологія штучного інтелекту, яка "бачитиме" ціль і підрулюватиме до неї безпілотник", — каже Яковенко. "Ось така можливість гарантованого доставляння боєзапасу на останніх метрах значно підвищить кількість тих цілей, які уражаються за допомогою українських дронів", — додає експерт.

Так само, на його думку, SkyKnight 2 примітний тим, що є багатозадачним безпілотником. Він може виконувати відразу кілька функцій: проводити розвідку, наводити артилерію на ціль і, звісно ж, виконувати удар по ворогу.

Дрон дуже тихий і потужний, каже Валерій Яковенко Фото: "Армия Информ"

Незабаром SkyKnight 2 надійде на фронт до наших героїв завдяки прискореній процедурі оформлення допуску до експлуатації Міністерства оборони України. Відомство прийняло заявку від компанії і супроводжувало її в процесі оформлення необхідної документації.

Головний інженер "Небесного лицаря" Сергій запевняє, що дроном досить легко керувати. Тому й навчання операторів для роботи з такою технікою проходить дещо швидше.

"Якщо в оператора вже є навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він засвоїть дуже швидко. Тож підготувати фахівця на нього можна досить швидко. Навіть якщо оператор зовсім новачок, то навчити його можна за тиждень", — сказав він.

Думка Валерія Яковенка про дрон SkyKnight 2

Раніше Фокус розповідав, що в Україні створюють перші FPV-дрони із самонаведенням. Розробники запевняють, що "розумна" система доведе БПЛА до цілі в разі втрати зв'язку з оператором. Це має збільшити ефективність ударів з 10% до 20%.