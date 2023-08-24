Данина поваги бійцям ЗСУ: Google присвятив новий дудл Дню Незалежності України

Автором нової ілюстрації для пошукової системи стала київська художниця Поліна Дорошенко. Її робота відображає незламність українського народу, любов до свободи та своєї землі.

На головній сторінці пошуковика Google до Дня Незалежності України 24 серпня з'явився новий дудл — тематична картинка на основі логотипа, що присвячений певній події у світі. Цього разу американська транснаціональна корпорація присвятила зображення нашій країні.

Синьо-жовтий прапор, як і кольори сьогоднішньої ілюстрації, символізує відкрите небо над безкрайніми пшеничними полями та незламність духу народу, любов до свободи і своєї землі, зазначили автори публікації. Над ілюстрацією працювала київська художниця Поліна Дорошенко.

Як зазначили представники Google на офіційній сторінці, свято покликане віддати шану незламності духу українського народу, вшанувати пам'ять усіх, хто загинув, захищаючи свою країну. Цей дудл нагадує також про тих, хто воює зараз в Україні.

"Цього дня 1991 року Україна здобула свою незалежність і вийшла на світову арену як суверенна держава", — нагадали представники пошукового гіганта.

Вони навели дані за підсумками референдуму від грудня 1991 року. Тоді 92% жителів України проголосували за незалежність, і відтоді Україна продовжувала будувати демократичну державу, яка на перше місце ставить свободу і територіальну цілісність.

"Країна також зробила помітний глобальний внесок у сфері космічних досліджень, медицини, мистецтва, музики, технологій тощо" — уточнили в корпорації Google, додавши, що цього року День незалежності України особливо значущий, оскільки триває боротьба проти російського вторгнення.

Нагадаємо, що в день 24 серпня 2023 року, коли святкується 32-га річниця проголошення незалежності України, Фокус зібрав найцікавіші факти про доленосну подію нашої історії.

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