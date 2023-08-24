Військові отримають новітню систему РЕБ Sentinel A4: виявить ракети, дрони та міномети

Армія США схвалила модернізацію своїх радарів ППО новою решіткою з фазовим і частотним скануванням.

Міноборони США схвалило фінансування програми поліпшення систем протиповітряної оборони новими фазовими решітками Sentinel A4 виробництва Lockheed Martin, повідомляє Defense News. Військові кажуть, що модернізація має вирішальне значення для майбутнього оборонного потенціалу.

Згідно зі схваленою програмою до 2025 року армія США отримає 19 оновлених радарних систем. Наразі мета армії з придбання радарів становить 240 систем, що забезпечить можливість щонайменше шести батальйонів, повідомив журналістам генерал-майор Френк Лозано.

Активна решітка з електронним скануванням Sentinel A4 — це радар наступного покоління, який планується замінити нинішню решітку з фазовим і частотним скануванням у Sentinel A3 і більш ранніх версіях. Оновлена радіолокаційна станція здатна виявляти крилаті ракети, безпілотники, ракети, артилерію і міномети, а також одночасно виявляти та відстежувати різні типи загроз.

Модернізація ППО за допомогою Sentinel A4 є частиною майбутньої глобальної армійської інтегрованої системи бойового управління протиповітряною і протиракетною обороною (IBCS).

"За останні п'ять-сім років було багато дискусій щодо захисту від крилатих ракет, і було дано великий імпульс тому, щоб у нас була хороша система IBCS", — сказав Лозано. "Sentinel A4 є ключовим компонентом цього та армія США отримає дійсно високоякісний радар", — додав військовий.

За словами Лозано, армія планує здійснити перехід з радарів А3 на А4 шляхом перенавчання солдатів. Але перед цим Пентагон хоче переконатися, що оновлені радарні системи зручні для військових. "У міру того, як ми отримуємо відгуки від солдатів, ми вносимо за допомогою розробників оновлення та поліпшення, а потім знову віддаємо систему на перевірку в армію. Радари повинні повністю відповідати всім вимогам і Пентагону, і солдатів, які з ними працюватимуть", — підкреслює генерал-майор.

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