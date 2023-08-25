Учені створили дрони-трансформери: можуть об'єднуватися у великий безпілотник (фото)

Інженери таким чином хочуть вирішити проблему гнучкості та вантажопідйомності безпілотних систем.

Група інженерів з Токійського університету представила дрони, які можуть збиратися в єдину льотну конструкцію, повідомляє Popular Science. Дрони можуть з'єднуватися в повітрі, утворюючи більшого і сильнішого робота.

Вчені працювали над такою здатністю дронів не для розваги. Їхня мета: навчити безпілотники взаємодіяти один з одним під час використання в різних умовах і з різним вантажем. Наприклад, якщо потрібно підняти якийсь важкий предмет, а сил одного дрона не вистачає, то БПЛА об'єднуються і тягнуть вантаж разом. Або якщо отвір у приміщення не дає змоги проникнути великому дрону, то безпілотники можуть залетіти туди по черзі та вже всередині трансформуватися в єдину конструкцію.

Поки що разом можна з'єднати тільки два дрони Фото: University of Tokyo

У своїй опублікованій роботі інженери зазначають, що поки що використовували лише два квадрокоптери. Однак за бажання їхню технологію під назвою TRADY можна масштабувати до більшої кількості безпілотників. Дрони, використані в демонстрації, мають вигляд звичайних квадрокоптерів, але з додатковим компонентом (вилкою або роз'ємом). Дрон з вилкою і дрон з роз'ємом сконструйовані таким чином, щоб з'єднуватися один з одним, як дві частини головоломки.

Для управління цими дронами дослідники розробили дві системи: розподілену систему управління для незалежної роботи кожного блоку, яку можна перемикнути на єдину систему управління. Бортовий комп'ютер передає положення кожного дрона, даючи йому змогу розташуватися під потрібним кутом для зближення і роз'єднання.

Два дрони спільно відкручують вентиль на трубі Фото: University of Tokyo

Крім перевірки плавності процесу складання і розбирання, команда змусила ці пристрої працювати, даючи їм завдання, такі як вставка кілочка в трубу і відкриття клапана. Дрони TRADY змогли виконати обидва завдання.

"У перспективі ми маємо намір розробити новий стикувальний механізм, оснащений шарнірами, які дадуть змогу роботу змінювати напрямок обертання ротора після складання. Це ще більш істотно розширить керованість всієї системи", — пишуть дослідники.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені створили диво-дрони та навчили робити складні трюки. Tailsitter оснастили особливими алгоритмами, що забезпечили небувалу маневровість у повітрі. Вони зроблять революцію у світі авіації, вважають творці.