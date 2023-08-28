Росія створила на кордоні смугу РЕБ у 60 км: чому це не зупинило дрони України

Близько 35-40% українських безпілотників долають систему захисту РФ і долітають до своїх цілей, але кожну атаку доводиться ретельно планувати.

Російські війська створили поруч із кордоном суцільну смугу з радіоелектронних перешкод завширшки близько 60 км, але українські дрони однаково пробиваються крізь неї і вражають цілі. Про це повідомляє видання The Economist, посилаючись на розробників безпілотних апаратів з України.

За даними ЗМІ, 25 серпня група інженерів запустила дрони зі стартової точки в південній частині України і направила їх на російську військову базу в Криму. Це були випробування, і багато БПЛА перебували в експериментальному режимі, але деякі впоралися з поставленим завданням.

Подробиці операції The Economist розповіло джерело, близьке до розробників — "Морока" одного з прототипів безпілотників, запущених у Крим. За його словами, українці досягли успіху завдяки "насінню, посіяному багато місяців тому". Але навіть зараз українцям необхідно ретельно планувати кожну атаку, оскільки у РФ дуже сильна протиповітряна оборона і радіоелектронна боротьба.

Щоб обійти їх, Україна розробила алгоритми, які, схоже, працюють. Оператори запускають БПЛА рано вранці, коли втомлені росіяни втрачають пильність, і провокують засоби ППО. Потім Сили оборони України збирають розвіддані (часто від західних партнерів) про російські радари, системи радіоелектронної боротьби та ракетні комплекси. Росія не може заблокувати всю свою величезну територію, як би не старалася.

Щоб потрапити на російську територію, безпілотникам спершу необхідно подолати станції РЕБ, розташовані в 60-кілометровій смузі поруч із кордоном. Близько 35-40% апаратів підбираються дуже близько до цілей, якщо не вражають їх, про результати нальотів військові дізнаються завдяки кадрам із супутників, пристроям стеження, повідомленням у соціальних мережах або від місцевих інформаторів.

Як розповів координатор дронів із військової розвідки України з позивним "Детектив", дрони націлюють на склади пального, логістику, склади боєприпасів і маршрути доставки росіян, а останнім часом більшу частину ударів зосередили на аеродромах поблизу кордонів України. Однією з цілей міг стати стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі в Новгородській області.

"Ми реагуємо на звернення наших бригад. Вони кажуть нам, що знають, де зберігається російська зброя, але не мають можливості вразити її, і просять нас допомогти", — поділився "Детектив".

Дрони почали частіше атакувати об'єкти в Росії з кількох причин. Насамперед удари по Москві, що викликали широкий резонанс у ЗМІ, покликані чинити психологічний вплив, наблизивши простих росіян до реальності війни. Однак українські військові кажуть, що більшість їхніх операцій безпосередньо підтримують контрнаступ ЗСУ, який триває вже три місяці.

Росія позбавила Україну початкової переваги в тактичних дронах на передовій, яка становила три до одного. Зараз обидві сторони перебувають у паритеті, говорить джерело, близьке до головнокомандувача України. Тим часом ЗС РФ ставить на танки та іншу дорогу техніку нові системи радіоелектронної боротьби, що сильно заважає українським дронам-каміадзе вражати найбільш вразливі частини точковими вибухами. І Росія, і Україна вчаться одне в одного, тому будь-яка технологічна перевага буде тимчасовою.

"У нас був досвід захисту від російських дронів, і ми швидко оговталися. Вони теж це зроблять", — пояснило джерело.

25 серпня Сили оборони України атакували військову базу Росії в окупованому Криму. Як розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, удар припав на місце, де перебувала 126 окрема гвардійська бригада ЗС РФ.