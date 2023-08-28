Прихильники Росії "зламали" ЗД Польщі пристроєм за $30: як їм це вдалося

Щоб влаштувати хаос на залізниці, зловмисникам навіть знадобилися хакерські навички, адже сигнали для зупинки поїздів посилали прості радіопередавачі.

Транспортне сполучення понад 20 поїздів на залізниці в Польщі було призупинено через незвичайну диверсію. Експерти з'ясували, яким чином зловмисникам вдалося вплинути на систему, пише Wired.

Інфраструктуру не зламували хакери, а диверсію здійснювали за допомогою найпростішої радіостанції, яка посилала особливі сигнали в систему датчиків для екстреної зупинки. За словами польського експерта з кібербезпеки Лукаша Олійника, російські диверсанти, судячи з усього, посилали прості так звані команди "радіозупинки" конкретним поїздам, на які вони націлили свої атаки.

Як відомо, Польща є одним з основних транспортних пунктів доставлення в Україну озброєнь країн НАТО, для боротьби нашої країни з російськими окупантами. Посилаючи спеціальні сигнали, диверсанти чергували їх із гімном Росії, який було чутно на радіочастотах. Оскільки в поїздах використовується радіосистема, в якій відсутні шифрування або автентифікація для цих екстрених команд, каже Олійник, будь-хто, хто має готове радіообладнання лише за $30, може передати команду поїзда, надіславши серію з трьох акустичних тонів на частоту 150,100 МГц, — і активувати функцію аварійної зупинки.

"Це три тональні повідомлення, відправлені послідовно. Щойно радіообладнання отримує команду, локомотив зупиняється", — каже Олійник. Насправді каже Олійник, можливість надсилання команди вже багато років описується на польських радіо, залізничних форумах і на YouTube. "Кожен міг це зробити. Навіть підлітки тролять. Частоти відомі. Тони відомі. Обладнання дешеве", — зазначає Лукаш.

Його слова підтверджує український експерт із кібербезпеки Андрій Баранович. У своєму Telegram-каналі він розповів, як таку диверсію здійснити та навіть показав радіостанцію, яка може посилати такі сигнали.

"Ось ця червона кнопочка — radio-stop: повторюваний аналоговий сигнал на 150 МГц, що складається з трьох гудків (1160, 1400 і 1670 Гц) запускає екстрене гальмування. Ніякої аутентифікації. Розблокованої аматорської радіостанції та комп'ютера як "блюбокса" достатньо, щоб сказати: "поїзд, стій, раз-два!"", — написав Андрій і додав: такі атаки вже траплялися раніше.

Червона кнопка посилає три сигнали на зупинку поїзда Фото: Telegram

Національне транспортне агентство Польщі заявило про свій намір модернізувати залізничні системи Польщі до 2025 року, щоб використовувати майже виключно стільниковий радіозв'язок GSM, що має шифрування та аутентифікацію. Але до того часу воно продовжуватиме використовувати відносно незахищену систему УКХ 150 МГц, яка дозволяє підробляти команди "радіостоп".

Раніше Фокус повідомляв, що російські або проросійські диверсанти скористалися радіочастотами залізниці та спровокували зупинку деяких польських поїздів. Потім вони увімкнули через системи оповіщення російський гімн і фрагмент промови Путіна.