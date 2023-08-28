Пенсіонерка залишилася без $750 тис: хакери зламали пошту і провернули хитру аферу

Зловмисники зламали пошту її адвоката і виманили у пенсіонерки величезну суму грошей. Тепер жінка подає до суду на свого адвоката, вимагаючи відшкодування.

Пенсіонерка з престижного району в Нью-Йорку втратила більшу частину своїх заощаджень після того, як хакери зламали електронну пошту її адвоката з нерухомості й обманом змусили її переказати їм понад $746 000, пише New York Post. Жертва кіберзлочинців подала до суду на свого адвоката і хоче отримати компенсацію вкраденого.

Лейла Мельцер жила в студії в Лінкольн-Тауерс, коли 2021 року в неї з'явилася можливість купити велику однокімнатну квартиру з балконом у тій самій будівлі на елітній Вест-Енд-авеню. 77-річна Мельцер погодилася заплатити $849 000 за нову квартиру і знайшла покупця на свою студію, використовуючи сімейний спадок і свої заощадження для оплати нової квартири.

Згідно з позовом Верховного суду Мангеттена, після внесення початкового внеску в розмірі 10% медсестра на пенсії в жовтні 2021 року одержала електронні листи від своєї передбачуваної адвокатки Дебри М. Пауелл із вказівкою переказати решту $746 100 доларів. Жінка надіслала гроші, але через два дні з'ясувалося, що запити були фальшивими, як вона стверджує у своєму судовому позові.

"Адвокат Дебра М. Пауелл не бачила цього листа і не знала нічого про те, що відбувалося зі мною, як з її клієнтом, бо її обліковий запис електронної пошти перебував під контролем хакерів", — заявила Мельцер у позові проти адвоката. Вона стверджує, що її юрист "не звертала уваги на загрозу кіберзлочинності" і "не змогла зробити навіть найелементарніших кроків для захисту Мельцера від кібершахрайства".

На той час, коли Мельцер зрозуміла, що сталося, повернути гроші було неможливо, оскільки хакери швидко їх забрали. Мельцер була змушена скасувати купівлю нового будинку. Тепер жертва кіберзлочинців судиться з юристом і хоче отримати компенсацію всього загубленого та називає ситуацію, що склалася, такою, що "нервує і вкрай засмучує". Адвокат пенсіонерки заявив, що про злочин було повідомлено в поліцію Нью-Йорка і ФБР, які проводять розслідування. Зі свого боку колишній адвокат Лейли каже, що претензія її клієнтки необґрунтована, але їй дуже прикро, що Лейла стала жертвою шахрайства.

Раніше Фокус писав, що прихильники Росії "зламали" ЗД Польщі пристроєм за $30. Щоб влаштувати хаос на залізниці, зловмисникам навіть знадобилися хакерські навички, адже сигнали для зупинки поїздів посилали прості радіопередавачі.