США готує "квантову відповідь" Китаю: якими системами Пентагон озброїть війська

Американська армія отримає від Конгресу щонайменше $52,5 млн на розробку спеціальних квантових систем для ВМС і сухопутних військ.

Міністерство оборони США збирається активно працювати над новими ініціативами в галузі квантової науки та збирається значно посилити дослідження в цій сфері у 2024 фінансовому році, повідомляє Shephardmedia. До таких кроків Пентагон підстьобують спостереження за успіхами Китаю у своїй оборонній сфері, адже КНР так само робить упор на квантові обчислення для військових цілей.

Том Халверсон, вчений з квантових технологій з Booz Allen Hamilton (BAH), зазначив, що квантове зондування і квантові обчислення мають пряме застосування у військовій сфері та "матимуть великий вплив на національну оборону". За його словами, квантові датчики можуть радикально поліпшити можливості збору та аналізу сигналів завдяки як збільшенню чутливості, так і зменшенню розміру елементів. З точки зору вченого, використання квантових комп'ютерів для прискорення критичного моделювання та симуляцій, необхідних для характеристики властивостей нових збройових матеріалів, могло б радикально знизити витрати Міноборони та допомогти у швидкому розробленні нових видів озброєнь або модифікації вже наявних.

І якщо з квантовим зондуванням в армії США відзначається хороший прогрес, то самі квантові обчислення відстають від Китаю. Тому Міністерство оборони запросило $17,8 мільярда на 2024 фінансовий рік для проєктів і програм, пов'язаних із квантовими технологіями. Комітет Сенату з асигнувань затвердив цього літа виділення додаткових $52,5 мільйона на підтримку квантових розробок військових.

Підрозділи та агентства Пентагону вже активно працюють у цій галузі. Наприклад, армійська дослідницька лабораторія (DEVCOM ARL) оголосила про розробку нового квантового пристрою, який може одночасно зберігати безліч патернів квантового збудження. Ця система відкриє можливості для створення квантової мережі, яка забезпечить потужні обчислювальні та сенсорні можливості.

Тим часом ВПС США активно працює з PsiQuatum Corp для розробки до березня 2024 року хвилевідного з'єднувача з низькими втратами та вбудованими детекторами з квантовими можливостями. Компанія виграла контракт на $22,5 мільйона на проведення таких робіт. Компанія IonQ Inc торік так само стала співпрацювати з ВПС США як постачальник квантового комп'ютера із захопленими іонами, який зможе створювати квантові алгоритми для різних оборонних застосувань. До вересня 2025 року система має почати функціонувати.

DARPA — ще одна служба, зацікавлена в галузі квантових обчислень. Там запустили програму "Синтетичні квантові наноструктури" (SynQuaNon) для розроблення нових матеріалів, що забезпечують розширені функціональні можливості та нові можливості для квантової інформатики. У рамках програми будуть досліджені нові штучні матеріали, такі як метаматеріали, матеріали з наноструктурами та квантові гетероструктури, які дають змогу використовувати більш високі робочі температури, щоб значно знизити вимоги до розміру, ваги та потужності майбутніх систем озброєнь.

Раніше Фокус писав, що загадковий 4D-метаматеріал допоможе розвитку квантових обчислень. Цей матеріал здатний керувати енергетичними хвилями на поверхні твердої речовини та це розкриє секрет механізму вібрацій через тверду поверхню об'єктів.