Не ракети і радари, а ПЗ: військові розкрили, як можна поліпшити захист від дронів

Без якісного програмного забезпечення та його впровадження в нові системи не може бути й мови про боротьбу з безпілотниками, вважають у Міноборони США.

Міністерство оборони США хоче поліпшити програмне забезпечення для боротьби з безпілотниками. Таку тему порушили під час конференції Національної оборонної промислової асоціації, присвяченій новим технологіям в армії, подробиці повідомила у своїй редакторській колонці Лорен Вільямс із Defense One.

За її словами, представники Міністерства оборони США зацікавлені насамперед у якісному та гнучкому програмному забезпеченні, яке керує автономними системами ППО.

"Оскільки загрози постійно змінюються, і різні загрози проявляються в різних формфакторах — скажімо, у вигляді рою дронів — як ваше програмне забезпечення буде адаптуватися до цього? Як і яким чином морський піхотинець у польових умовах може його оновити або адаптувати під свої потреби? — задається питанням Стівен Боуден, виконавчий директор програми Корпусу морської піхоти США з наземних систем. — Чи повинен військовий айтішник приходити в кожен підрозділ і підключатися, а потім робити оновлення? Де-небудь на островах або в складних бойових умовах ви навряд чи зможете це зробити".

Заступник головного технічного директора Об'єднаного командування спеціальних операцій Габріела Аррайс зазначила, що розробники будь-якої антидронової ППО насамперед мають дбати про гнучкість свого програмного забезпечення.

"Якщо ви хочете працювати з Міністерством оборони над системами захисту від дронів, то подумайте про програмний аспект, який керує апаратним забезпеченням, — сказала підполковник Аррайс. — Якщо є новий радар, або нова камера, або новий датчик, який ви хотіли б інтегрувати та використовувати, ви повинні мати можливість додати його до поточного набору функцій програмного забезпечення, і ці зміни не повинні бути складним або обтяжливим процесом".

Підполковник Габріела Аррайс підкреслює, що такий підхід простоти та гнучкості не обмежується лише системами з протидії БПЛА. Подібний підхід має поширитися на об'єднане командування і контроль усіх доменів JADC2 (програма Міністерства оборони США із забезпечення безперебійного зв'язку між системами, службами, союзниками та партнерами, прим. ред.).

"Ми повинні осмислювати та діяти на всіх етапах війни, у всіх сферах і разом з нашими партнерами, — сказала Арраїс. — І ми сьогодні бачимо, що набір труднощів боротьби з БПЛА і проблеми, з якими ми стикаємося сьогодні в цьому просторі, являють собою мікрокосм проблем, і з ним також зіткнеться ініціатива JADC2".

Підполковник сказала, що технологічні компанії повинні охоче ділитися такими речами, як бази даних, програмні інтерфейси та документація з API. Тільки в цьому разі Міноборони й розробники можуть досягти успіху в справжньому бою.

Раніше Фокус розповідав, що ШІ боротиметься проти загроз Китаю і Росії. Офіс зі штучного інтелекту Пентагону відновлює глобальні експерименти для JADC2 — нової версії єдиного управління і зв'язку на полі бою.