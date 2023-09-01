Е-черги та цифровізація: у МОЗ розповіли, як спростили ВЛК для мобілізованих

Система військово-лікарських комісій виявилася не готовою до темпів мобілізації в Україні, тому її швидко переробили, відзвітував міністр Віктор Ляшко.

Військово-лікарські комісії, пройти які зобов'язаний кожен українець, який отримав повістку про мобілізацію 2023 року, переходять на електронний документообіг. Що це змінить для лікарів і призовників на практиці розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

"Система ВЛК, що існувала до початку повномасштабної війни, не була готова до потреб воєнного часу. Кількість людей, яким необхідно проходити військово-лікарську експертизу, зросла в рази", — пояснив глава профільного міністерства.

Ляшко зазначив, що в лютому 2023 року було проведено опитування військовослужбовців і працівників ВЛК. Це дало змогу детально вивчити проблеми та сформувати дорожню карту змін — організаційних, юридичних та цифрових. Було ідентифіковано першочергові проблеми для розв'язання: черги, надмірна бюрократизація, паперове подання документів, можливість корупційної складової під час ухвалення рішень та недостатнє фінансування системи.

Про нововведення в системі ВЛК для мобілізованих у 2023 році, міністр охорони здоров'я України розповів детальніше.

Військово-лікарська комісія 2023: що змінилося

запровадили електронну чергу, послугами якої вже скористалися 45 тисяч українських військових;

тепер огляд ВЛК також здійснюється в цивільних закладах лікування. Наразі задіяно 819 цивільних медзакладів, 335 із них — для огляду чинних військовослужбовців;

змінено підходи до медичного обстеження військовозобов'язаних;

триває навчання військових лікарів роботі з електронною системою охорони здоров'я, їм передали 1700 ноутбуків;

раніше всі документи ВЛК передавалися в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало процес. Наразі електронний документообіг розгорнуто у 82% військових частин;

для поліпшення інформування військовослужбовців видано довідник з алгоритмом дій для пораненого військовослужбовця та запущено "гарячу лінію";

спростилося отримання довідки про обставини травми, що є підставою для компенсації. Раніше військові могли отримувати її протягом кількох місяців.

Нагадаємо, раніше в Мінцифри придумали, як посилити війська України. Безпілотники стали ефективнішими за артилерію на полі бою, тому потрібно збільшити їхнє виробництво й організувати операторів, вважає віцепрем'єр Михайло Федоров.

А на початку травня для боротьби з чергами Міноборони України запустило електронний запис до лікарів. Начальник медичної частини, пояснила заступник голови профільного міністерства, зможе вибрати дату і потрібний час для проходження військовослужбовцями медогляду. Не знадобиться більше чекати в чергах, тому що можна буде прийти в точно призначений час.