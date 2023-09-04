Найочікуваніші смартфони осені 2023 року: що нового готують Apple, Samsung та інші

До кінця 2023 року в продажу мають з'явитися щонайменше п'ять цікавих новинок: iPhone 15, OnePlus V Fold, Google Pixel 8, Samsung Galaxy S23 FE і Sony Xperia 5 V.

Настала осінь, а значить — виробники традиційно готуються випустити на світовий ринок нові смартфони. Фокус розповість про найкращі моделі, які вийдуть у 2023 році.

Багато розробників тримають у таємниці подробиці щодо дати виходу та технічних характеристик своїх майбутніх смартфонів, тож інформація часто надходить не з офіційних джерел, а від інсайдерів та досвідчених оглядачів, уже знайомих зі стратегіями компаній. Творці можуть також переносити заплановані презентації та анонси, щоб доробити свої пристрої, виправити виявлені недоліки тощо, все це потрібно враховувати при виборі моделі, яка ще не вийшла на ринок.

Аналітик сайт СNET Ліза Едічіко вважає, що головними новинками 2023 року серед смартфонів стануть iPhone 15, Pixel 8 і складаний OnePlus — з них ми і почнемо.

iPhone 15 — що нового дасть Apple своїм шанувальникам

Apple зазвичай представляє свої нові смартфони у вересні, і поки що немає жодних ознак того, що у 2023 році буде інакше. Однією з найбільших змін 15-го покоління iPhone може стати поява зарядки USB-C, оскільки Євросоюз зобов'язав розробників оснащувати такими портами всі нові телефони, які хочуть продавати в регіоні в 2024 році. Apple публічно погодилася дотримуватися цих правил, але поки незрозуміло, чи переведе вона свої продукти на новий стандарт вже у 2023 році, а також чи буде роз'єм у всіх смартфонів, чи лише у тих, що випущені для європейського ринку.

Агентство Bloomberg пише, що Apple також може зменшити рамки дисплея iPhone 15 Pro з 2,2 мм до 1,5 мм, використовуючи технологію формування з уприскуванням під низьким тиском (LIPO). Ще в новому iPhone має з'явитися Dynamic Island — область на екрані у формі овалу, яка приховує камеру, виводить різні сповіщення і замінює "виріз".

Так можуть виглядати нові Iphone 15 від Apple Фото: 9to5mac.com

Крім нових екранів, 15-е покоління iPhone стане найбільшим оновленням відтоді, як у 2020 році Apple впровадила 5G-зв'язок. Як очікується, iPhone 15 і 15 Plus будуть схожі на попередні моделі, але отримають продуктивніший 3-нанометровий чип на заміну А16 і поліпшену камеру.

Версії Pro отримають новий дизайн, замінивши блискучі краї з нержавіючої сталі, де залишаються відбитки пальців, на більш міцний і легкий титан. Apple давно прагнула використовувати титан в iPhone, і досить успішно протестувала цей матеріал в останньому годиннику Apple Watch. Задню панель з матового скла вирішили зберегти, але краї, що з'єднують бічну і передню частину, зробили менш гострими.

iPhone 15 Pro (праворуч) повинен отримати камеру набагато більшу, ніж у 14 Pro і 11 Pro Фото: 9to5mac.com

Є інформація, що творці додадуть сенсорні кнопки з тактильним зворотним зв'язком: регулювання гучності, перемикач вимкнення звуку/дзвінка і кнопку живлення. Розробник Стів Мозер з MacRumors виявив в iOS 17 код, що натякає на можливі варіанти кнопки. Передбачається, що ви зможете обирати серед кількох можливостей: стандартний механізм вимкнення звуку, режим фокусування, такий як "Не турбувати", увімкнення камери, увімкнення ліхтарика, відкриття функцій спеціальних можливостей або перекладу тексту.

Bloomberg очікує, що моделі iPhone 15 коштуватимуть дорожче за своїх попередників з огляду на титанові деталі та якісніші камери. Уже зараз за титановий годинник Apple просить на $100 більше, ніж такий самий з нержавійки — таким чином можна очікувати, що смартфони коштуватимуть від $900 за базову модель.

Sony Xperia 5 V — флагман першого ешелону

Як пише Android Authority, 1 вересня на виставці IFA 2023 у Берліні Sony анонсувала свій новий смартфон Xperia 5 V, але не назвала конкретну дату виходу, пообіцявши почати продажі наприкінці місяця в США, Великій Британії, Європі та деяких частинах Азії. Європейська ціна моделі вже відома — 999 євро (близько $1084).

Sony Xperia 5 V отримав чіп Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті (підтримує SD-карти до 1 ТБ), OLED-екран з діагоналлю 6,1 дюйма, роздільною здатністю FullHD+ і частотою оновлення 120/60 Гц. Крім того, апарат оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг зі швидкістю дротового заряджання 30 Вт і бездротовою швидкістю 18 Вт, а також подвійними стереодинаміками, звучання яких покращують технології 360 Reality Audio і Sony Digital Sound Enhancement Engine.

Смартфон Sony Xperia V вже офіційно анонсували Фото: Sony

У Xperia 5 V вбудували основну камеру Exmor T на 52 МП (1/1,35 дюйма, OIS) з ефективною роздільною здатністю 48 МП, що піднімає його на один рівень з найкращими "камерофонами". У розпорядженні користувачів буде фронтальна камера на 12 МП, а також надширококутна камера на 12 МП, але розробники відмовилися від телеоб'єктива.

TechRadar звернув увагу, що Sony позиціонує Xperia 5 V як смартфон, призначений для "творчої молодої аудиторії", яка активно знімає, публікує і споживає контент. Видання дійшло висновку: модель покликана конкурувати з найпопулярнішими флагманами від Samsung Galaxy A54 до iPhone 14 і вище.

OnePlus V Fold — перший досвід

У лютому президент OnePlus Кіндер Лю заявив, що компанія випустить свій перший складаний смартфон у другій половині 2023 року, і поки його немає в продажу. Розробники ще не розкрили жодних подробиць про сам пристрій, а також про те, коли вона планує випустити телефон і скільки він може коштувати, але деяка інформація встигла просочитися в Мережу. Сайт Pocket-Lint наводить чутки, що бренд випустить складні смартфони як горизонтального, так і вертикального типу, можливо, це будуть доопрацьовані версії Oppo Find N2 і Find N2 Flip.

Попереднє зображення смартфона OnePlus V Fold

Відомий блогер Стів Хеммерстоффер (більш відомий як OnLeaks) поділився даними про телефон у блозі MySmartPrice. Передбачається, що складаний OnePlus V Fold матиме 7,8-дюймовий внутрішній екран (більший, ніж у Galaxy Z Fold 5), а також потрійну камеру з 48-мегапіксельною ширококутною і надширококутною камерами та 64-мегапіксельним телеоб'єктивом. Є висока ймовірність, що він працюватиме на флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Попереднє зображення смартфона OnePlus V Fold у розкладеному вигляді Фото: SmartPrix

Як пише CNET, OnePlus прославився хорошими пристроями, які коштують набагато дешевше за флагмани Samsung і Apple. Ліза Едічіко сподівається, що складаний смартфон обійдеться дешевше Galaxy Z Fold 5, що продається за $1800. У Oppo, материнської компанії OnePlus, вже вийшов Find N2, який називають найлегшим складним телефоном, і OnePlus V Fold може успадкувати його переваги.

Попереднє зображення смартфона OnePlus V Fold — повний розворот Фото: SmartPrix

Google Pixel 8 — новий чип Google Tensor G3

Каміла Войцеховська, яка стежить за витоками інформації, поділилася з блогом 91mobiles, що Pixel 8 Pro отримає датчик температури, і це стане найбільшим оновленням лінійки. Як повідомляє німецький сайт WinFuture, присвячений техніці, у загальнодоступному коді виявили згадки двох невипущених смартфонів Pixel під кодовими назвами "Шиба" і "Хаскі", оснащених загадковим процесором Zuma. Дослідники також дійшли висновку, що пристрої працюватимуть на Android 14 і отримають 12 ГБ оперативної пам'яті.

Можливий рендер смартфона Pixel 8 Pro Фото: SmartPrix

Стів Хеммерстоффер опублікував зображення, які можуть бути рендерами Pixel 8 і Pixel 8 Pro — два нові телефони матимуть схожий дизайн із м'якшими краями, порівняно з Pixel 7 і 7 Pro. Інше джерело, Йогеш Брар, каже, що Pixel 8 оснастять новим чипом Google Tensor G3, 50-мегапіксельною основною камерою і 12-мегапіксельною надширококутною камерою. Судячи з цього витоку, Pixel 8 має надійти в продаж на початку жовтня за ціною від $649 доларів.

Фото: SmartPrix Фото: SmartPrix

The Tech Outlook зі слів інформатора Параса Гуглані пише, що Google Pixel 8 буде доступний на європейському ринку у двох варіантах пам'яті: 128 ГБ і 256 ГБ, а також у чотирьох кольорах: горіховому, обсидіановому, рожевому і м'ятному. Що стосується цін, варіант сховища ємністю 128 ГБ коштуватиме 874,25 євро, включно з 23% ПДВ (без ПДВ — 710,77 євро). Варіант з об'ємом пам'яті 256 ГБ коштуватиме 949,30 євро з ПДВ 23% (без ПДВ — 771,79 євро).

Сайт також з'ясував, що смартфон Pixel 8, найімовірніше, отримає акумулятор ємністю 4485 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 24 Вт, а Pixel 8 Pro може бути оснащений більшою батареєю ємністю 4950 мАг з такою ж швидкою зарядкою, але потужністю 27 Вт. Смартфон Pixel 8 також був сертифікований сертифікаційним органом WPC і підтверджено, що він підтримує функцію бездротової швидкої зарядки потужністю 12 Вт.

Samsung Galaxy S23 FE — потужний і "народний"

Згідно з даними сайту Gizmochina, Samsung планує випустити кілька смартфонів і планшетів у четвертому кварталі 2023 року, зокрема смартфон Galaxy S23 FE, що став об'єктом численних чуток. Модель вже миготіла в публічних сертифікатах і витоках, а пристрій із номером моделі SM-S711B/DS нещодавно одержав сертифікат Національної комісії з телерадіомовлення і телекомунікацій Таїланду, що свідчить про швидкий випуск у регіоні. Згідно з документом, гаджет зможе працювати в мережах 2G, 3G, 4G і 5G.

Експерти Gizmochina вивчили різні витоки і сертифікати, щоб визначити ймовірні характеристики Samsung Galaxy S23 FE, хоча виробник поки що тримає їх у секреті. Передбачається, що смартфон отримає 6,4-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц, процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC або Exynos 2200 залежно від регіону, а також до 12 ГБ оперативної і до 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Смартфони Samsung Galaxy S23 і S23 PLUS — Galaxy S23 FE має успадкувати їхній дизайн Фото: Samsung

Samsung Galaxy S23 FE можуть оснастити модулем, що об'єднує основну камеру на 50 МП з оптичною стабілізацією зображення, надширококутний датчик на 8 МП і телеоб'єктив на 12 МП. Фронтальній камері приписують сенсор на 10 МП.

За наявною інформацією, пристрій працюватиме від акумулятора ємністю 4500 мАг з технологіями бездротової та швидкої зарядки потужністю 25 Вт, під управлінням операційної системи Android 13 OneUI 5.1. Смартфон отримуватиме чотири роки основних оновлень ОС і п'ять років оновлень безпеки.

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