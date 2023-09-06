Польща отримає новітні радари LTAMDS: захищатимуть від російських дронів і ракет (відео)

Ці 12 радарів від компанії Raytheon посилять польське ППО поряд з уже придбаними 48 системами Patriot.

Міністерство оборони Польщі оголосило 4 вересня, що закупить в американської компанії RTX (Raytheon) нові радари LTAMDS, які США активно просуває у власні війська. Як повідомляє видання Defense Mirror, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак схвалив угоду з армією США на постачання цих радарів.

Закупівля просувається в рамках другої фази посилення польських Збройних сил у рамках програми WISŁA. Успішні постачання від RTX на першому етапі програми WISŁA стали можливими завдяки співпраці з польськими галузевими партнерами. Дев'ять польських постачальників надали різні системні елементи та компоненти для системи Patriot, яка тепер інтегрована в глобальний ланцюжок постачання компанії. Ця участь триватиме і розширюватиметься на другому етапі, який включає можливості підтримки LTAMDS. П'ять польських галузевих партнерів отримають американські технології, обладнання та навчання, які дадуть їм змогу виробляти та обслуговувати компоненти LTAMDS.

LTAMDS — це нове покоління радарів протиповітряної та протиракетної оборони для армії США. Радар, що працює на основі нітриду галію виробництва RTX, являє собою радар з активною решіткою з електронним скануванням на 360 градусів, що забезпечує значно поліпшені характеристики проти різних загроз, включно з пілотованими та безпілотними літаками, крилатими ракетами, балістичними ракетами та гіперзвуковими засобами.

Порівняно з системами Patriot радар LTAMDS має низку переваг. Він має вищу дальність виявлення, а також може виявляти та відстежувати ширший спектр цілей. Крім того, LTAMDS більш стійкий до перешкод і може працювати в більш складних умовах. Радар LTAMDS було випробувано 2021 року, він показав хороші результати. Він успішно виявив і відстежував широкий спектр цілей, включно з крилатими ракетами, балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами. У 2022 році Армії США було поставлено шість радарів LTAMDS. Ці радари використовуються для захисту американських баз у Європі.

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