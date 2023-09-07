Реєстр призовників та е-військовий квиток: Умеров анонсував цифровізацію Міноборони

За словами нового очільника оборонного відомства, ВЛК у її сьогоднішньому вигляді має залишитися в минулому. А єдиний реєстр призовників виключить будь-які корупційні ризики.

У Міноборони планують запровадити електронний військовий квиток, створити єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати ВЛК. Про це в середу, 6 вересня, заявив міністр оборони України Рустем Умеров, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з планами, всі процеси в рамках військово-лікарських комісій (ВЛК) мають бути реалізовані в цифровому форматі.

"ВЛК — ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому, — сказав міністр на пленарному засіданні Верховної Ради. — Завдання — цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який виключить будь-які корупційні ризики".

За словами Умерова, все, що можна перевести в електронний формат, потрібно перевести. Усі дані про конкретного військовослужбовця мають бути в цифрі — чи то військовий квиток, чи то результати ВЛК, чи то записи шпиталів, чи то дані з електронного журналу, чи то звіту для військових.

6 вересня депутати Верховної Ради підтримали пропозицію президента Володимира Зеленського призначити Рустема Умерова новим міністром оборони України.

Нагадаємо, що в одній із перших заяв Умерова вже в статусі голови Міноборони він сказав, що корупціонери прирівнюються до терористів.

Також повідомлялося, що в Україні протягом трьох тижнів збираються перевірити всі ВЛК. Таку заяву 31 серпня зробив омбудсмен Дмитро Лубінець.