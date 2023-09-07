Корупція і крадіжка данних українців: эксперти назвали ризики цифрових військових квитків
Питання цифровізації військового обліку існує вже давно, але для цього спочатку треба усунути ряд проблем, таких як загроза зламу.
Новый міністр оборони України Рустем Умєров 6 вересня заявив, що планує запровадити електронний військовий квиток, створити єдиний реєстр призовників і цифровізувати військово-лікарські комісії (ВЛК). Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун розказав Фокусу, чим можуть нашкодити такі нововведення.
За його словами, створення єдиного реєстру призовників несе всі ті ж ризики, що й інші сучасні державні реєстри або бази даних, адже вони захищені в Україні доволі слабо, тому час від часу стаються витоки інформації. Відповідно, різні дані українських громадян України продаються на хакерських форумах та через спеціалізовані Telegram-канали.
"Головною проблемою є так званий "людський фактор": створюють, змінюють, обслуговують реєстри багато осіб, і проконтролювати їх усіх — доволі складна задача, як організаційно, так і технічно. Є люди, які вносять дані в реєстр, є люди, які вносять зміни до нього, є ті, хто має право отримувати інформацію з такого реєстру. Також є ті, хто оновлює та виправляє програмне забезпечення (софт) реєстру. На кожному з цих етапів виникають та реалізуються корупційні ризики", — пояснив Костянтин Корсун.
Технічна складова полягає у розробці відповідного ПО із застосуванням сучасних методів захисту інформації, і тут також багато слабких місць: починаючи від обраних технологій та їх сумісності, і закінчуючи практиками так званої "безпечної розробки" та проведення зовнішніх незалежних тестувань безпеки. Як додав експерт, дуже часто в Україні бази даних та реєстри розробляють низькокваліфіковані державні розробники або комерційні структури за непрозорими процедурами без незалежного контролю якості та з вже згаданими корупційними ризиками. Прикладом служить скандал навколо ТОВ "Міранда", яке розробило систему е-декларування для НАЗК.
Після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022, набула розповсюдження практика винесення державних баз та реєстрів у міжнародні хмарні сервіси, які фізично знаходяться поза межами контролю українського уряду. У такому разі виникають додаткові ризики отримання доступу іноземних держав до даних громадян України.
"Не думаю, що усі ці проблеми можна вважати вирішеними. А значить, вірогідність того, що новий реєстр призовників буде хворіти на усі ті ж хвороби – доволі висока. Враховуючи ж підвищений інтерес ворога до списків українських військовослужбовців під час війни, усі зазначені ризики підвищуються багаторазово", — підкреслив фахівець з кібербезпеки.
Запровадження електронних військових квитків він також вважає складним питанням. Електронна ідентифікація громадян через сервіс "Дія" – навряд чи стане хорошим рішенням, адже у січні 2022 через вебверсію цього сервісу стався один з наймасштабніших витоків даних українців.
Він нагадав, що тоді група незалежних експертів склала список проблем під назвою "22 гріхи Дії". Як стверджує Костянутин Корсун, більшість з них досі не вирішені.
"У разі розгортання "Електронного військового квитка" на базі Дії, скоріш за все, наявні негаразди автоматично будуть поширені на новий електронний документ", — завершив свою думку експерт.
Інший фахівець, співзасновник ГО "Український Кібер Альянс" Андрій Баранович, також критично оцінив цифровізацію військово-лікарських комісій. На його думку, створення електронних реєстрів ніяк не пришвидшить мобілізацію в Україні, однак створить ризики для громадян.
"У мене пропозиція простіша. Давайте цифровізуємо виробництво снарядів, щоби було більше снарядів? Що так не працює? А чому? Управління державою складніше, ніж управління заводом, не простіше. Про те, що в Україні приватності менше ніж у Китаї, а понтів більше ніж у Північній Кореї, поговоримо якось окремо", — написав він у Facebook.
Він запропонував перш за все відправиди до ТЦК кваліфікованих системних адміністраторів, які налаштують робочі ком'ютери за єдиним зразком, а потім провести для робітників курси з використання Excel. Після цього доведеться ще систематизувати паперовий документообіг. Можна і відразу дати доступ до центрального реєстру, але тоді дані можуть вкрасти, а системи — "глючити".
А от Володимир Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ України у 2015-2021 роках, вважає, що цифровізація військового обліку відповідає сучасним запитам українського суспільства, про це він заявив в ефірі "Апостроф TV". Крім того, електронний реєстр призовників передбачений законодавством країни, але досі не реалізовано. Однак він передбачає, що нововведення не виключать корупційні правопорушення, адже Міноборони зараз отримує найбільше коштів з державного бюджету.
"У мене виникають питання, чому через півтора роки війни у нас немає електронного реєстру призовників. Це передбачено в законі, і його створювати так чи інакше доведеться", — висловився Володимир Мартиненко.
Напередодні у Мінцифри прокоментували заяву Рустема Умерова щодо цифровізації військових квитків та ВЛК. Це рішення стало сюрпризом для відомства, і поки неясно, як і коли його будуть реалізувати.