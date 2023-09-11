Meta Цукерберга розробляє потужнішу систему штучного інтелекту, аби зробити її конкурентнішою

Голова компанії Meta Марк Цукерберг наголошує, що нова модель буде також із відкритим кодом, тобто безплатною, а завдяки вдосконаленим алгоритмам найближчими роками посяде найбільшу частку ринку.

За словами Марка Цукерберга, батька Facebook та Instagram, його Meta Platforms розробляє нову систему штучного інтелекту (ШІ), яка має бути такою самою потужною, як і найдосконаліша модель ChatGPT від OpenAI. Про це пише Wall Street Journal.

Meta планує запустити нову модель ШІ, відому як Велика мовна модель, уже на початку наступного року. Вона має допомагати створювати складні тексти, аналізувати й виконувати інші завдання.

Цукерберг вбачає в цій новій версії, як стверджує WSJ, основну світову силу штучного інтелекту, бо вона має буде в кілька разів потужнішою за комерційну версію Llama 2. Для цього група розробників під керуванням самого Цукерберга прискорила роботу над генеративними інструментами ШІ, будує нові центри обробки даних і купує найсучасніші мікросхеми Nvidia H100. Навчатися нова модель має на власній інфраструктурі, попри плідну співпрацю Meta з Microsoft на платформі хмарних обчислень Microsoft Azure.

"Розвиток штучного інтелекту й додавання його у кожен наш продукт — найбільша інвестиція компанії", — заявив очільник Meta ще в березні цьогоріч.

Він сподівається також розширити цю технологію й у метавсесвіт. Як писав Фокус, компанія Meta розгляне впровадження платних версій своїх продуктів, у яких не буде реклами. До того ж нова соціальна мережа Цукерберга Thread засмутить українців, бо вона вичищає будь-яку згадку про російсько-українську війну.

Обмеження діяльності штучного інтелекту — що варто знати

Законодавці в усьому світі почали думати про те, як регулювати штучний інтелект і запобігти потенційним загрозам після того, як генеративний ШІ, що використовує дані для створення нового контенту, такого як ChatGPT, потрапив у заголовки газет.

"Певні занепокоєння стосовно штучного інтелекту є дещо спекулятивними, проте не варто оминати справжні ризики, які чатують на тих, хто легковажно ставиться до ШІ", — звернув увагу на проблему професор інформатики Оксфордського університету Майкл Вулдрідж, пише Guardian.

Він зазначає: його хвилює те, що штучний інтелект може стати босом із пекла, а ще маніпулювати особистістю, що цілком може бути використано у виборчих кампаніях.

Першим кроки в напрямі контролю над ШІ зробив Євросоюз, який запустив у червні цьогоріч процедуру ухвалення закону про регулювання штучного інтелекту. І хоча він набуде чинності лише через два роки, пише Financial Times, розвиток ШІ буде взято під контроль органів-регуляторів, а системи з категорії "неприйнятних ризиків" узагалі заборонять у країнах ЄС.

Національне агентство з телекомунікацій та інформатики США також вивчає критерії, що визначатимуть шляхи регулювання систем ШІ, пише Reuters.

"Системи штучного інтелекту можуть бути корисними, але тільки тоді, коли будуть враховані наслідки та шкода. Щоб ці системи повністю розкрили свій потенціал, компанії та споживачі повинні мати можливість їм довіряти", — пояснили у відомстві.

Щодо етичного використання штучного інтелекту домовилися й країни G20, котрі заявили, як пише Deutsche Welle, що системи ШІ мають поважати основні юридичні принципи, права людини й демократичні цінності, а в центрі штучного інтелекту повинна бути довіра людини до цієї технології.

Лідером у регулюванні штучного інтелекту прагне стати Британія, яка готується до проведення вже цієї осені саміту з безпеки штучного інтелекту в Блечлі-Парку, де перебувають зламники кодів знаменитої Enigma, повідомляє Guardian.

Україна теж розпочала розробку власної стратегії регулювання штучного інтелекту, про що на початку серпня цьогоріч повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми повинні не відставати від усього світу, а очолити тренд ШІ. Розуміти, що відбувається, швидко реагувати й мати власну стратегію. Неможливо говорити про цифрову державу, якщо ми не формуємо прогресивну політику в напрямі штучного інтелекту й адженду для світу", — написав він у власному телеграм-каналі.

Федоров зазначив дуже важливе для сьогодення України використання штучного інтелекту у сфері військових технологій, який допомагає фіксувати переміщення техніки й особового складу окупантів, збивати ворожі ракети, ефективніше наводити на цілі БПЛА тощо.