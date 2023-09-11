Українським школярам безплатно видають ноутбуки: хто і як може їх отримати

До кінця року Міносвіти планує передати українським школам 40 тисяч ноутбуків, хоча комп'ютерної техніки потребують у рази більше учнів.

Українські школярі, зокрема й із малозабезпечених сімей, можуть безкоштовно отримати ноутбуки для навчання. Як це зробити пояснили в публікації на сторінці Міністерства освіти та науки України в Instagram.

У профільному міністерстві пояснили, що наразі в Україні 516 тисяч дітей із найуразливіших категорій та 82 тисячі вчителів потребують ноутбуків або планшетів для доступу до навчання. Тому до кінця року в школи планують передати ще 40 тисяч таких пристроїв для дітей.

"Наразі чимало дітей залишаються не лише без доступу до якісної освіти, а й без можливості дізнатись нову та цікаву інформацію чи просто поспілкуватись із друзями. Розуміємо це і намагаємося забезпечити комфорт для якомога більшої кількості дітей", — кажуть у Міносвіти.

Як отримати безкоштовний ноутбук в Україні

Батькам школяра потрібно буде принести до навчального закладу заяву про те, що дитина потребує ноутбука для навчання.

"Важливо тримати зв'язок саме зі своїм навчальним закладом, бо він вирішує, хто саме отримає комп'ютерну техніку після того, як вона потрапить до школи. Міносвіти не вирішує, хто саме отримає гаджет, і не може впливати на це рішення", — пояснюють у Міністерстві освіти і науки.

Зазначимо, що Міносвіти також створило дашборд. За його допомогою кожен може моніторити кількість девайсів, які передали до конкретних областей, населених пунктів або навчальних закладів. Судячи з дашборду, наразі вже відправили 132 011 ноутбуків до 12,341 навчального закладу по всій Україні.

Безкоштовний комп'ютер для дитини: хто має право отримати

Соціально незахищеним категоріям населення потрібна допомога насамперед. Йдеться про:

малозабезпечені або багатодітні сім'ї,

внутрішньо переміщених дітей,

дітей із особливими освітніми потребами;

дітей з інвалідністю;

дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Діти з яких областей можуть отримати безкоштовний ноутбук

У профільному міністерстві кажуть, що їхня прерогатива — регіони, в яких дистанційний тип навчання домінує. Зокрема це:

Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Луганська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Херсонська;

Одеська області.

Жоден із цих регіонів не має пріоритету над іншим і девайси поширюватимуться навчальними закладами областей рівномірно.

Карта відображає розподіл ноутбуків за регіонами України Фото: МОН

Як ноутбук потрапить до дитини

Юридичні власники девайсів — це освітні заклади. Департамент освіти та науки ОДА отримує ноутбуки після підписання актів прийняття-передання з партнерами та розподіляє гаджети серед територіальних громад. А вже представники останніх передають їх школам.

Своєю чергою школа чи ліцей передають ноутбуки вчителям та учням, які потребують їх найбільше, у користування, як це раніше було з підручниками. Однак школи не мають права передавати комп'ютери тим учням, які зараз перебувають за кордоном, хоча й продовжують навчатися онлайн в українських закладах освіти.

Що робити, якщо ноутбук поламався або загубився

У цьому разі батькам дитини необхідно звернутися до навчального закладу, де навчається школяр, оскільки саме школи чи ліцеї — власники обладнання, то саме вони мають забезпечувати ремонт ноутбука самостійно. Якщо ж техніку неможливо відремонтувати або дитина її загубила, у школі складають спеціальний акт списання/втрати ноутбука.

Нагадаємо, раніше в МОН розповіли, як розпочався навчальний рік в областях України. У деяких регіонах більшість шкіл перейшла на дистанційну форму навчання.

Також ми писали про те, які п'ять змін чекають на українських школярів цього навчального року. Повідомляється, що навчальний рік триватиме до 28 червня 2024 року. Діти вивчатимуть новий предмет "Захист України". Школи зможуть визначати формат навчання самостійно.