Apple представила iPhone 15: нові дизайни, камери, зарядка і незвичайні функції (відео)

Apple вперше в історії випустила iPhone з універсальним роз'ємом USB Type-C. Смартфони надійдуть у продаж із 22 вересня за ціною від $799 до $1199.

Apple 12 вересня представила в місті Купертіно (штат Каліфорнія, США) нову лінійку смартфонів, яка включає моделі iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Про це йдеться у пресрелізі на сайті Apple.

Моделі лінійки iPhone 15 надійдуть у продаж 22 вересня. Усі смартфони виготовлені з міцного, але легкого титану аерокосмічного класу, що робить їх найлегшими моделями Apple Pro за всю історію. Вони також отримали великі екрани, особливу область Dynamic Island і поліпшені камери. Розповімо про всі моделі по порядку.

iPhone 15 та iPhone 15 Plus

Apple анонсувала iPhone 15 і iPhone 15 Plus, які вперше отримали кольорове заднє скло з приголомшливою текстурованою матовою поверхнею і новим контурним краєм алюмінієвого корпусу. Смартфони мають чудовий новий дизайн, Dynamic Island (інноваційний спосіб взаємодії з важливими сповіщеннями та інтерактивними діями, — ред.), потужну основну камеру на 48 МП і процесор A16 Bionic.

Основна камера дає змогу власнику робити фотографії з надвисокою роздільною здатністю, а нова опція 2-кратного телеоб'єктива дає йому загалом три рівні оптичного зуму — так, наче в телефона є третя камера. Завдяки інтелектуальній інтеграції апаратного та програмного забезпечення додаткова опція 2-кратного телефото надає користувачам три рівні масштабування оптичної якості — 0,5x, 1x, 2x — вперше в системі з двома камерами iPhone. А зйомка вночі стає ще кращою завдяки поліпшенням нічного режиму, включно з чіткішими деталями та яскравішими кольорами.

Смартфони будуть доступні в п'яти приголомшливих нових кольорах: рожевому, жовтому, зеленому, синьому і чорному.

iPhone 15 і iPhone 15 Plus будуть доступні в п'яти приголомшливих нових кольорах: чорному, синьому, зеленому, жовтому і рожевому. Фото: Apple

"iPhone 15 і iPhone 15 Plus є величезним кроком уперед завдяки інноваційним камерам, які надихають на творчість, інтуїтивно зрозумілому Dynamic Island і таким функціям, як допомога на дорозі через супутник", — сказала на презентації віцепрезидент Apple Кайанн Дранс.

Відомо, що обидва телефони будуть доступні з дисплеями розміром 6,1 і 6,7 дюйма. Елегантний інтерфейс плавно розширюється й адаптується, щоб користувачі могли бачити, приміром, наступний напрямок у картах або легко керували музикою.

Дисплей Super Retina XDR чудово підходить для перегляду контенту. Пікова яскравість HDR тепер досягає 1600 ніт, тому фотографії та відео HDR виглядають краще, ніж будь-коли. А в сонячну погоду пікова яскравість на відкритому повітрі досягає 2000 ніт — удвічі вище, ніж у попереднього покоління.

Крім того, внутрішня конструкція iPhone 15 і iPhone 15 Plus забезпечує високу і тривалу продуктивність, одночасно підвищуючи простоту і доступність ремонту.

iPhone 15 і iPhone 15 Plus мають новий контурний край і міцне кольорове заднє скло Фото: Apple

Швидкий і ефективний чип A16 Bionic забезпечує хорошу продуктивність iPhone 15 і iPhone 15 Plus, підтримку Dynamic Island, можливості обчислювальної фотографії та багато іншого. Завдяки двом високопродуктивним ядрам, які споживають на 20 відсотків менше енергії, і чотирьом високоефективним ядрам, 6-ядерний процесор працює швидше, ніж попереднє покоління. А 5-ядерний графічний процесор має на 50 відсотків більшу пропускну здатність пам'яті, забезпечуючи плавну графіку під час потокового передавання відео та в іграх.

Крім того лінійка Apple пропонує критично важливі функції безпеки в новому телефоні для надання допомоги в найважливіші моменти, включно з Crash Detection і Emergency SOS через супутник.

Лінійка iPhone 15 пропонує нові зручні способи зарядки, пошуку друзів у жвавих місцях і можливість залишатися на зв'язку під час подорожей. Обидві моделі використовують роз'єм USB-C — загальноприйнятий стандарт для заряджання та передавання даних, що дає змогу заряджати iPhone, Mac, iPad і оновлені AirPods Pro (2-го покоління) за допомогою одного й того самого кабелю.

Також iPhone 15 і iPhone 15 Plus оснащені iOS 17, що робить iPhone ще персоналізованішим та інтуїтивно зрозумілим завдяки новим можливостям.

Скільки коштують iPhone 15 та iPhone 15 Plus

За інформацією розробників, iPhone 15 та iPhone 15 Plus будуть доступні з об'ємом пам'яті 128, 256 і 512 ГБ за ціною від 799 доларів США або 33,29 доларів США на місяць і 899 доларів США або 899 доларів США (США). 37,45 доларів США на місяць відповідно.

Нові iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max: що про них відомо

Новий дизайн смартфонів має контурні краї та настроювану кнопку дії, що дозволяє користувачам персоналізувати роботу з iPhone. Потужні оновлення камери дають змогу використовувати еквівалент семи професійних об'єктивів із неймовірною якістю зображення, включно з більш досконалою системою основної камери 48 МП. Вона тепер підтримує нову надвисоку роздільну здатність 24 МП за замовчуванням, що дає змогу створювати абсолютно нове покоління портретів із контролем фокусування та глибини.

Крім того, A17 Pro відкриває ігровий процес нового рівня та професійну продуктивність. А, завдяки додаванню супутникової допомоги на дорозі, лінійка iPhone 15 Pro спирається на інноваційну супутникову інфраструктуру Apple, яка дає змогу під'єднувати користувачів і допомагати їм у разі виникнення проблем з автомобілем, коли вони перебувають поза мережею.

"Це найпрофесійніша лінійка, яку ми коли-небудь створювали, із сучасною титановою конструкцією, найкращою системою камер iPhone, що дає змогу кардинально змінити правила гри, та чипом A17 Pro, який відкриває новий розділ продуктивності ігор, що ніколи раніше не траплялися на iPhone", — сказав віцепрезидент Apple з міжнародного маркетингу Грег Джосвіак під час свого виступу.

Він додав, що 15 Pro і iPhone 15 Pro Max являють собою найкращі екземпляри за дизайном з лінійки Apple і є першими в галузі інновацій, які допомагають збагатити повсякденне життя користувачів, даючи їм змогу розкрити свій творчий потенціал.

Дизайн iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max будуть доступні в чотирьох приголомшливих нових кольорах: чорний титан, білий титан, синій титан і натуральний титан.

Обидві моделі мають нову вишукану текстуру, контурні краї та найтонші рамки на iPhone. Лінійка Pro розрахована на тривалий термін служби і тому поєднує в собі міцність титану з найміцнішим заднім склом у смартфоні та провідним у галузі керамічним екраном на передній панелі.

iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max будуть доступні в чотирьох приголомшливих нових кольорах: чорний титан, білий титан, синій титан і натуральний титан. Фото: Apple

Які оновлення отримали нові смартфони від Apple

Абсолютно нова кнопка "Дія" замінює однофункціональний перемикач, який використовується для перемикання між дзвінком і беззвучним режимом. Вона пропонує користувачам додаткові можливості між швидким доступом до камери або ліхтарика. Жест натискання й утримання з точно налаштованим тактильним зворотним зв'язком і візуальними підказками на Dynamic Island гарантують, що нова кнопка запускає заплановану дію.

У нових смартфонах також є активація голосових нотаток, режимів фокусування, перекладу і спеціальних можливостей, таких як збільшувальне скло.

Лінійка iPhone 15 Pro пропонує нові зручні способи зарядки, пошуку друзів у жвавих місцях і можливості залишатися на зв'язку під час подорожей. Обидві моделі використовують роз'єм USB-C — загальноприйнятий стандарт для заряджання та передавання даних, що дає змогу заряджати iPhone, Mac, iPad і оновлені AirPods Pro (2-го покоління) за допомогою одного й того самого кабелю. Користувачі також можуть заряджати AirPods або Apple Watch безпосередньо від iPhone за допомогою роз'єму USB-C.

Також зазначимо, що iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max створені з урахуванням захисту навколишнього середовища. У смартфонах тепер використовується більше переробленого матеріалу: каркас зі 100 відсоткового переробленого алюмінію та акумулятор на 100 % з переробленого кобальту — обидва вперше для Apple.

iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max оснащені A17 Pro

A17 Pro — це 3-нанометровий чіп. A17 Pro вносить поліпшення у весь чіп, включно з найбільшим редизайном графічного процесора в історії Apple. Новий процесор працює до 10 відсотків швидше завдяки поліпшенням мікроархітектури та дизайну. A17 Pro містить спеціальний декодер AV1, що забезпечує ефективніше і високоякісне відео для потокових сервісів. Крім того, новий USB-контролер уперше забезпечує швидкість USB 3 на iPhone, тепер підтримуючи набагато вищі швидкості передавання та виведення відео до 4K за 60 кадрів на секунду HDR.

А новий 6-ядерний графічний процесор в A17 Pro розширює можливості iPhone, забезпечуючи мобільні ігри нового рівня зі швидкою та ефективною продуктивністю й апаратно-прискореним трасуванням променів.

У нових смартфонах також є активація голосових нотаток Фото: Apple

Камери

Завдяки найпрофесійнішій системі камер, Apple користувачі отримають нові потужні функції та еквівалент семи об'єктивів камери у своїй кишені, включно з 5x з фокусною відстанню 120 мм на iPhone 15 Pro Max.

Завдяки можливостям обчислювальної фотографії, основна камера 48 МП, створена спеціально для лінійки Pro, дає користувачам ще більше гнучкості з новою 24-мегапіксельною надвисокою роздільною здатністю за замовчуванням. Основна камера дає змогу користувачам перемикатися між трьома популярними фокусними відстанями — 24 мм, 28 мм і 35 мм — і навіть вибирати одну з них як нове значення за замовчуванням.

Розробники зазначають, що вперше їхні користувачі можуть знімати портрети, не перемикаючись у спеціальний режим. Коли в кадрі перебуває людина, собака чи кішка або коли користувач натискає кнопку фокусування, iPhone автоматично фіксує інформацію про глибину. Це означає, що пізніше власники нових телефонів зможуть перетворити зняті фотографії на приголомшливі портрети в додатку "Фото".

Завдяки найпрофесійнішій системі камер, Apple користувачі отримають нові потужні функції Фото: Apple

Інтернет в iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max тепер підтримують Wi-Fi 6E для підвищення продуктивності бездротового зв'язку, включно зі збільшенням швидкості до 2 разів. Крім того смартфони оснащені надшвидким 5G.

Скільки коштують iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max

Виробник запевняє, що iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max будуть доступні в кольорах: чорний титан, білий титан, синій титан і натуральний титан. iPhone 15 Pro залишається за тією ж стартовою ціною — 999 доларів США або 41,62 долара США на місяць і доступний з об'ємом пам'яті 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ. Вартість iPhone 15 Pro Max починається від 1199 доларів США або 49,95 доларів США на місяць і доступна з об'ємом пам'яті 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ. Купити смартфони в магазині можна буде, починаючи з 22 вересня.

Нагадаємо, 1 вересня стало відомо, що дизайнери створили версію майбутнього смартфона Apple за півмільярда доларів. З чуток, вартість iPhone 15 починатиметься з 1000 доларів, а найбільший у лінійці — iPhone 15 Pro Max — коштуватиме 2200 доларів.

Також ми писали про те, що однією з найбільших змін 15-го покоління iPhone може стати поява зарядки USB-C, оскільки Євросоюз зобов'язав розробників оснащувати такими портами всі нові телефони, які хочуть продавати в регіоні в 2024 році.