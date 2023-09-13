Потрібно захистити інфраструктуру від дронів Shahed: Україна просить кошти РЕБ у Японії

Як розповів заступник голови офісу президента Андрій Сибіга, крім ракетних систем українській ППО необхідні генератори радіоперешкод.

Україна має намір звернутися до уряду Японії по допомогу в посиленні можливостей протиповітряної оборони, особливо проти безпілотників. Про це заявив виданню Nikkei заступник керівника офісу президента України Андрій Сибіга.

За його словами, Київ має намір попросити Токіо поставити системи радіоелектронного придушення для захисту критичної інфраструктури від дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed. Крім систем протиракетної оборони, для боротьби з БПЛА необхідно використовувати засоби радіоелектронної боротьби, зокрема генератори радіоперешкод, які українська влада і просить у Японії.

Андрій Сибіга, якому доручено курирувати дипломатію, національну безпеку і відносини з Японією, супроводжував президента Володимира Зеленського в Хіросімі в травні минулого року на саміті G7. Японія та Україна планують почати переговори щодо двосторонньої угоди з безпеки, що також було предметом обговорень минулої суботи, з нагоди несподіваного візиту міністра закордонних справ Есімаси Хаясі до Києва.

"У нас є і мають бути дуже амбітні плани щодо тексту угоди", — сказав Сибіга, додавши, що Київ очікує реального документа про гарантії безпеки для України. Щодо повоєнної відбудови, то посадовець заявив, що для українців дуже важливим є розміщення в країні виробничих потужностей великих японських компаній із високими стандартами та технологіями.

Раніше Фокус повідомляв, що минулої ночі російські окупанти атакували Україну десятками іранських дронів Shahed. Найбільше дісталося Одесі, де сигнали повітряної тривоги лунали майже п'ять годин без перерви. Весь цей час росіяни посилали на Одесу дрони-камікадзе цілими хвилями. Крім Одеси була атакована і Сумщина. ЗСУ повідомили, що Росія запустила 44 дрони-камікадзе, 32 з яких вдалося збити. Таким чином у цьому випадку ефективність українських систем ППО склала 72%.

А ще стало відомо, що Україна вдарила по Севастополю. ЗСУ прорвали ППО окупантів і атакували Чорноморський флот Росії. За попередніми даними, ушкоджень зазнали два російські судна — дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Минск". РосЗМІ стверджують, що внаслідок атаки загинули двоє працівників заводу в Севастополі.