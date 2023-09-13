Ризик для здоров'я: у Франції хочуть заборонити продаж iPhone, Apple протестує

Apple заперечує всі звинувачення та запевняє, що її смартфони сертифіковані за світовими та європейськими стандартами щодо шкідливого випромінювання.

Apple має припинити продаж своєї моделі iPhone 12 у Франції через перевищення рівня електромагнітного випромінювання. Про це молодший міністр цифрової економіки Франції Жан-Ноель Барро заявив в інтерв'ю місцевій пресі, передає агентство Reuters,

Французьке Агентство з нагляду за електромагнітними випромінюваннями техніки (ANFR) повідомило Apple про своє рішення після того, як експерти провели випробування, які показали, що питомий коефіцієнт поглинання (SAR) смартфона виявився вищим, ніж дозволено законом. Акредитовані лабораторії виявили поглинання електромагнітної енергії тілом на рівні 5,74 Вт на кілограм під час випробувань, що імітують ситуацію, коли телефон перебуває в руці людини або в кишені штанів, тоді як у Європі допустимий показник становить 4,0 Вт на кілограм. При цьому тести показали, що iPhone 12 відповідає стандартам, якщо перебуває в кишені куртки або сумці.

SAR означає Specific Absorption Rate, перекладається як "питома потужність, що поглинається". Це величина, яка показує, скільки енергії електромагнітного випромінювання поглинає організм людини за одиницю часу. SAR вимірюється у ватах на кілограм (Вт/кг). SAR є важливим показником безпеки під час використання пристроїв, які випромінюють електромагнітні хвилі, як-от мобільні телефони, мікрохвильові печі та інші. Для мобільних телефонів існують обмеження на значення SAR, які не повинні перевищуватися.

За словами Барро, Франція виділить Apple для розв'язання проблеми з рівнем SAR два тижні, адже для цього достатньо внести невеликі зміни в ПЗ смартфонів, які американська компанія продає з 2020 року. Європейський Союз встановив межі безпеки для значень SAR, пов'язаних із впливом мобільних телефонів, що, згідно з науковими дослідженнями, збільшує ризик деяких форм раку.

Важливо знати , що в Україні часто неправильно розуміють термін "Radiation" ("Випромінювання"), оскільки люди перекладають його дослівно — "Радіація". Насправді "Radiation" має на увазі не тільки смертельно небезпечну радіацію, а й будь-які інші форми випромінювання. Їх існує безліч видів: іонізуюче (в народі "радіаційне"), електромагнітне, інфрачервоне, ультрафіолетове тощо. Жодного стосунку до класичної "радіації" випромінювання смартфонів, роутерів (Wi-Fi), телевізорів і будь-якої іншої електротехніки не мають. Будь-які електричні прилади "випромінюють" саме електромагнітні хвилі, а не "радіацію".

Зі свого боку Apple заявила в середу, що її модель iPhone 12 була сертифікована кількома міжнародними організаціями як така, що відповідає глобальним стандартам випромінювання. Компанія надала ANFR результати численних лабораторних досліджень і незалежних третіх сторін, що підтверджують її відповідність стандартам SAR. У компанії заявили, що оскаржуватимуть результати перевірки AFNR і продовжать співпрацювати з агентством, щоб продемонструвати відповідність смартфонів вимогам безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що Apple закликала не спати поруч з iPhone під час зарядки. У компанії підкреслюють, що заряджати брендовий смартфон слід без чохла і в добре провітрюваному приміщенні.