Новий чип Sony перетворює "шум" на електрику: як він заряджатиме пристрої
Інженери стверджують, що їхній процесор допоможе просувати ідею і продукти "Інтернету речей".
Компанія Sony, а точніше її підрозділ Sony Semiconductor Solutions, розробляє модуль збору енергії, який ефективно перетворює на енергію шум від електромагнітних хвиль. Як повідомляється на офіційному сайті компанії, це допоможе розв'язувати проблеми з електроживленням мініатюрних пристроїв.
У новому модулі застосовується технологія, яку компанія розробила в процесі створення тюнера, для генерації енергії з шуму електромагнітних хвиль з високим рівнем ефективності. Наприклад, ця технологія може використовувати постійний шум електромагнітних хвиль, генерований роботами на заводах, моніторами та освітленням в офісах, моніторами та телевізорами в магазинах і будинках тощо, щоб забезпечити стабільне електроживлення, необхідне для роботи мініатюрних датчиків з низьким енергоспоживанням.
Заснований на антенній технології, цей новий модуль використовує металеві частини електронних пристроїв, які слугують джерелом шуму електромагнітних хвиль, як частину антени, і використовує схему випрямляча з підвищеною ефективністю перетворення електроенергії. Це дає змогу модуля перетворювати шум електромагнітних хвиль у діапазоні від кількох Гц до 100 МГц на електричну енергію і подавати живлення на малопотужні датчики або заряджати мініатюрні акумулятори.
Мінімальна кількість складових компонентів, що використовуються в модулі, забезпечує компактність конструкції. Крім того, енергію можна збирати навіть тоді, коли датчики не використовуються активно, що робить цю технологію перспективною в найрізноманітніших ситуаціях використання, як-от фабрики, офіси, магазини та будинки, як усередині, так і зовні.
Основні характеристики модуля Sony:
- високий рівень вироблення електроенергії;
- використання як джерела енергії електронного обладнання, що генерує значну кількість електромагнітних хвиль, як-от побутова техніка, комп'ютери, освітлювальне обладнання, торгові автомати, ліфти, автомобілі та промислове обладнання;
- можливість до широкого спектра варіантів використання;
- .збір енергії під час простою в роботі датчиків, що кардинально відрізняється від інших методів збору енергії, в яких використовуються сонячне світло, електричні хвилі та різниця температур;
- мінімальна кількість складових компонентів, які використовуються в модулі, що забезпечує більшу свободу установки;
- оскільки ця технологія безперервно збирає шум електромагнітних хвиль, вона також може визначати внутрішній стан електронного пристрою, виявляючи поломки обладнання.
Sony Semiconductor Solutions сподівається на співпрацю з партнерами з різних галузей для розроблення продуктів на основі цієї технології, яка є перспективною для широкого спектра застосувань, кажуть у компанії.
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