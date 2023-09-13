Крилата система РЕБ SPEAR-EW придушить будь-які дрони і ППО: як вона працює і коли з'явиться

Нова система використовує той самий планер, що і ракети SPEAR, які використовують ВПС Великої Британії.

Компанія MBDA отримала додаткове фінансування від Міністерства оборони Великої Британії для прискорення розробки незвичайного генератора перешкод SPEAR-EW. Подробиці повідомляє видання EDRmagazine.

SPEAR-EW — це літаюча зброя радіоелектронної боротьби, призначена для придушення протиповітряної оборони противника і захисту дружніх сил від ворожих безпілотників. Модулі радіоелектронної боротьби для дрона розробляються компанією Leonardo і використовують технологію цифрової радіочастотної пам'яті (DRFM).

Ця технологія дуже ефективна і забезпечить передові можливості виявлення та електронного нападу для SPEAR-EW. Оператори зможуть використовувати SPEAR-EW для придушення радіолокаційних систем противника, а також для створення більш тонких ефектів радіоелектронної боротьби, як-от створення цілей-пасток, щоб відвернути увагу від літаків з екіпажем або ефекторів.

SPEAR-EW використовує той самий планер, що і мініатюрна крилата ракета SPEAR компанії MBDA, вироблена для Королівських ВПС. Ця спільність дала змогу знизити витрати на розробку SPEAR-EW, а також дає змогу створити спільне рішення для інтеграції/пускової установки, що знижує логістичне навантаження і забезпечує високий потенціал завантаження.

У компанії зазначають, що додаткове фінансування етапу швидкого проєктування прискорить розробку SPEAR-EW, довівши до досконалості всі його ключові підсистеми, а також допоможе виконати оцінку місії та планування.

Кріс Аллам, керівний директор MBDA, заявив: "SPEAR-EW стане справжнім переломним моментом у придушенні та розгромі протиповітряної оборони противника. Як ми бачили останнім часом, із мережами ППО надзвичайно складно боротися за допомогою сьогоднішнього набору інструментів: SPEAR-EW — це ключ, який дасть змогу союзним військово-повітряним силам розв'язати цю задачу й отримати перевагу в повітрі".

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