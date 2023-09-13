Потужний чип і підтримка жесту Double tap: Apple показала Apple Watch 9 і Ultra 2 (фото)

Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2 доступні для покупки в магазинах, починаючи з 22 вересня. За новинку потрібно буде заплатити від $399 до $799.

Компанія Apple на презентаціях продемонструвала нові годинники Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2. Про це йдеться у пресрелізі на сайті Apple.

Розробники наголосили, що Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2 привносить нові можливості в годинник, який найбільше продається у світі, одночасно досягаючи важливого екологічного рубежу. Так, уперше покупці отримали можливість вибрати вуглецево-нейтральний варіант будь-яких Apple Watch.

Apple Watch Series 9

Годинник став ще потужнішим, ніж будь-коли, завдяки новому S9 SiP, який підвищує продуктивність і можливості. Лінійка може похвалитися:

новим чарівним жестом подвійного торкання;

більш яскравим дисплеєм;

більш швидким голосовим помічником Siri на пристрої;

можливістю доступу та реєстрації даних про стан здоров'я;

точним пошуком для iPhone.

Apple Watch Series 9 працюють під управлінням watchOS 10. Тож годинник став більш незамінним супутником, ніж будь-коли, пропонуючи нові потужні можливості, що допомагають користувачам піклуватися про своє здоров'я, фізичну форму, спілкування та безпеку.

"Apple Watch — незамінний супутник, який допомагає мільйонам людей піклуватися про своє здоров'я, фізичну форму, спілкування та безпеку", — сказав головний операційний директор Джефф Вільямс.

Apple Watch Series 9 також оснащені новим 4-ядерним процесором Neural Engine, який може обробляти завдання машинного навчання майже вдвічі швидше, як порівняти з Apple Watch Series 8. Енергоефективність S9 SiP дає змогу Apple Watch Series 9 працювати протягом усього дня.

Завдяки новому жесту подвійного торкання користувачі можуть легко керувати Apple Watch Series 9 однією рукою, не торкаючись дисплея. Користувачі можуть двічі скласти вказівний і великий палець на стрілці годинника, щоб швидко і зручно виконати багато з найпоширеніших дій на Apple Watch Series 9. Подвійний дотик керує основною кнопкою в застосунку, тому її можна використовувати для зупинки таймера, відтворення та призупинення музики, а також для відкладання будильника. Цей жест можна використовувати для відповіді та завершення телефонного дзвінка і навіть для фотографування за допомогою Camera Remote на Apple Watch.

Apple Watch Series 9 також оснащені новим 4-ядерним процесором Neural Engine, який може обробляти завдання машинного навчання майже вдвічі швидше, порівняно з Apple Watch Series 8. Фото: Apple

Apple Watch Series 9 мають максимальну яскравість до 2000 ніт — удвічі більше, ніж у Series 8. У темних приміщеннях або рано вранці яскравість дисплея також можна зменшити до однієї ніт, щоб не турбувати людей, які перебувають поруч.

Обробка даних на пристрої є конфіденційною та безпечною, і тепер Siri можна використовувати для доступу до даних із застосунку "Здоров'я" для запитів, пов'язаних зі здоров'ям і фітнесом. Наприклад, користувач може запитати, скільки годин він спав минулої ночі, про прогрес у закритті кілець активності або про рівень глюкози в крові, якщо у нього є підключений монітор.

Можливість використовувати Apple Watch для пошуку iPhone — улюблена функція користувачів. Тепер S9 SiP містить надширокосмуговий чип (UWB) другого покоління, що забезпечує точний пошук для сімейства iPhone 15, в якому використовується той самий чип. Він оснащений надширокосмуговим зв'язком другого покоління, що забезпечує точний пошук, визначаючи відстань і напрямок, а також візуальні, тактильні та звукові вказівки для загубленого iPhone, навіть якщо він перебуває в іншій кімнаті.

Apple Watch Series 9 доступні в розмірах 41 мм і 45 мм у кольорах Starlight, Midnight, Silver, (PRODUCT)RED і новому рожевому алюмінієвому корпусі, а також у корпусі з нержавіючої сталі в золотому, срібному і графітовому кольорах.

Скільки коштують Apple Watch Series 9

Вартість Apple Watch Series 9 починається від 399 доларів США. Покупці в Австралії, Канаді, Франції, Німеччині, Індії, Японії, ОАЕ, Великій Британії, США та більш ніж у 40 інших країнах і регіонах отримали можливість замовити Apple Watch Series 9 ще 8 вересня. А ось у магазинах годинник з'явиться з 22 вересня.

Apple Watch Series 9 мають максимальну яскравість до 2000 ніт — удвічі більшу, ніж у Series 8. Фото: Apple

Apple Watch Ultra 2

Розробники запевняють, що найміцніший і найфункціональніший годинник Apple тепер став ще кращим завдяки оновленням продуктивності, новому жесту подвійного торкання та опціям з нульовим викидом вуглецю. За їхніми словами, Apple Watch Ultra 2 привнесли нові функції в найпотужніший і найнадійніший розумний годинник Apple, а також досягли важливої віхи в захисті навколишнього середовища. Apple Watch Ultra 2 пропонує всі функції, які подобаються користувачам в Ultra, а також:

новий потужний S9 SiP;

новий чарівний жест подвійного торкання;

найяскравіший дисплей Apple за всю історію;

розширений діапазон висот;

віртуальний помічник Siri на пристрої;

точний пошук для iPhone;

розширені можливості для водних пригод.

Apple Watch Ultra 2 пропонує всі функції, які подобаються користувачам в Ultra Фото: Apple

Apple Watch Ultra 2 працюють під управлінням watchOS 10, яка пропонує оновлені додатки, новий Smart Stack, нові можливості їзди на велосипеді, функції, що допомагають досліджувати природу, а також новий циферблат — Modular Ultra. Попри всі нові досягнення, Apple Watch Ultra 2 мають такий самий час автономної роботи — 36 годин за регулярного використання та до 72 годин у режимі низького енергоспоживання.

Apple Watch Ultra 2 доступні в розмірі 49 мм і є вуглецево-нейтральними в поєднанні з новим Trail Loop або Alpine Loop. Нові кольори ремінців доступні для Alpine Loop (синій, індиго, оливковий), Trail Loop (помаранчевий/бежевий, зелений/сірий, синій/чорний) і Ocean Band (синій, помаранчевий).

Apple Watch Ultra 2 коштують 799 доларів США і з'являться в магазинах з 22 вересня.

Apple Watch Ultra 2 доступні в розмірі 49 мм і є вуглецево-нейтральними Фото: Apple

Нагадаємо, 12 вересня Apple представила iPhone 15. Компанія вперше в історії випустила iPhone з універсальним роз'ємом USB Type-C. Смартфони надійдуть у продаж із 22 вересня за ціною від $799 до $1199.

А в травні 2023 року ЗМІ писали про те, що розумний годинник Apple врятував від смерті вагітну дівчину. Ребекка МакМанус каже, що функція оповіщення про серцевий ритм її розумного годинника, можливо, врятувала їй життя. Дівчину доправили в лікарню, де лікарі виявили у неї згустки крові в легенях.