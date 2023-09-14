Військові НАТО випробували у ділі морський дрон-підривник Thales: як він впорався із завданням

Подібними підводними дронами хочуть оснастити весь флот, замінивши ними спеціальні кораблі для розмінування.

Компанія Thales разом із військовими з Франції та Великої Британії протестували здатність підводного дрона знешкоджувати морські міни в межах програми Maritime Mine Countermeasures (Морські Мінні Контрзаходи). Про це повідомляє C4ISRNET.

Під час випробування дистанційно керованого підводного апарату з'ясувалося, що підводний дрон успішно справляється з морською вибухівкою, і розробники з компанії Thales створили якісний безпілотний апарат для програми MMCM, що отримала у Франції назву SLAM-F. Це програма Франції та Італії з розробки нового покоління протимінних систем для ВМС. Програму було запущено 2018 року і вона має завершитися 2029 року.

Морські випробування проходили дистанційно з командного центру компанії в Бресті (Франція) спільно з представниками ВМС Франції, французького агентства оборонних закупівель DGA, Королівського військово-морського флоту Великої Британії та Міністерства оборони Великої Британії, а також Організації спільних озброєнь.

Процес розмінування було здійснено дистанційно через систему управління місією M-Cube компанії Thales, яка ідентифікує міни в морі, після чого підводний дрон успішно встановлює заряди на донні міни або якірні міни.

Згідно з програмою MMCM флот цих Франції та Великої Британії має замінити на подібні морські дрони всі наявні платформи протимінної боротьби, включно з мінними шукачами класу Tripartite. За даними Міністерства збройних сил Франції, архітектура системи MMCM охоплює два дрони — один з яких оснащений буксированим гідролокатором, а інший — дистанційно керованим роботом — і два підводні дрони, які відповідають за виявлення, класифікацію та локалізацію мін. Дистанційно керований робот дає змогу виявляти та знешкоджувати міни.

Ці дрони будуть здатні розпізнавати підводні об'єкти з дуже високою роздільною здатністю завдяки "багатоаспектному гідролокатору" виробництва Thales. Сонар може робити знімки з трьох різних кутів за один прохід, що дає змогу оператору легше і швидше схарактеризувати об'єкт. Система MMCM також зможе виявляти, ідентифікувати та знешкоджувати міни глибиною до 300 метрів порівняно з нинішніми 120 метрами, повідомило міністерство.

Раніше Фокус повідомляв, що Туреччина створює безпілотний підводний апарат Deringöz. Одне із завдань підводного апарату буде пошук і знешкодження мін. Для цього Deringöz матиме сучасне обладнання.