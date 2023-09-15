Як купити USDT: наскільки актуальний цей стейблкоїн

Tether USDT – це перший стейблкоїн, який з'явився на криптовалютному ринку. Його вибирають для збереження заощаджень від інфляції, а також для комфортної взаємодії з іншими токенами. Має мінімальну волатильність, оскільки курс монети 1:1 до американського долара, з мінімальними змінами.

Про його затребуваність свідчить те, що стейблкоїн USDT знаходиться на 3 місці за ринковою капіталізацією – 82 880 000 000 доларів та на 1 місці за обсягом торгів за добу – 13 970 000 000 доларів. І хоча купівля криптовалюту, це завжди ризик, USDT наразі є найбільш надійним стейблкоіном

Розглянемо докладно, що таке стейблкоіни, де купити USDT, як їх використовувати та протоколи, на яких працюють.

Що таке стейблкоїн і в чому його відмінність від класичної криптовалюти?

Стейблкоїн — це цифровий актив, який має низьку волатильність, оскільки курс підтримується фіатними валютами, цінними паперами, дорогоцінними металами тощо. Вони були створені для того, щоб скоротити розрив між віртуальними монетами та фіатними засобами, забезпечуючи прозорість, високий рівень захисту, стабільність і високу швидкість транзакцій.

Використовувати стейблкоіни можуть різними способами, включаючи проведення торгових операцій та фінансових переказів. Це дешевше та зручніше, ніж використовувати Ethereum або Bitcoin. Зручність стейблкоїнів полягає в тому, що криптовалютним інвесторам вигідніше продавати криптовалюту — необов'язково переказувати на фіатні гроші, а можна обміняти на стейблкоїни. Це знижує комісії та дозволяє економити на відсотках.

Особливо затребуваними стали після 2022 року, коли основні монети демонстрували максимальну нестабільність.

Актуальні способи купівлі USDT

Після численних обмежень з боку Національного банку України, найбільш популярними, вигідними та простими способами купити USDT залишаються онлайн обмінники та криптовалютні біржі. Складність лише в тому, що в інтернеті працюють тисячі різних обмінників та бірж, не кожна з яких може забезпечити високий рівень комфорту, вигідний курс та безпеку.

Аналізувати всі існуючі обмінні пункти самостійно неможливо. На допомогу прийде моніторинговий сервіс Scanbit, який допоможе вибрати відповідний онлайн обмінник або криптовалютну біржу.

Важливо, що це повністю український продукт, на якому проводиться ручна перевірка всіх сервісів за безліччю параметрів, оцінюється досвід реальних клієнтів, "свинкою" позначені сервіси, що працюють на Росії, а також рейтинг стабільно оновлюється та доповнюється.

Розглянемо інструкцію, як вибрати відповідного партнера для покупки USDT за допомогою моніторингового сервісу.

Покрокова інструкція щодо вибору обмінника або криптовалютної біржі

Вибрати відповідний сервіс буде максимально просто і швидко, потрібно дотримуватися простої інструкції:

На головній сторінці потрібно вказати валютну пару, за якою цікавить обмін, наприклад Монобанк UAH – Tether USDT TRC20. Або перейти на сторінку купівлі USDT за гривню одразу. Виберіть відповідний вид сервісу, який віддаєте перевагу обміну — обмінники, біржі або Р2Р обмін. З рейтингу виберіть потрібний сервіс (ви відразу бачитимете курс обміну, а також загальну оцінку) і клацніть на нього для детального вивчення.

Ви можете оцінити всі представлені обмінники та криптовалютні біржі. Клікнувши на зацікавлений, можете детальніше його оцінити, включаючи репутацію, функціональність, безпеку, зручність і т.д., а також суму комісії, курс обміну, резерв, мінімальну суму обміну та іншу важливу інформацію.

Щоб детально його вивчити та побачити відгуки, можете натиснути "Докладніше про обмінник" або можете відразу зі сторінки моніторингового сервісу перейти на сторінку обміну.

Способи використання куплених Tether USDT

Це універсальна криптовалюта, яка може бути використана різними способами. Розглянемо найпопулярніші способи, як використовуються токени Tether USDT.

Зберігання

Враховуючи те, що курс даного стейблкоїну відрізняється неймовірною стабільністю через забезпечення доларом США, його застосовуються з метою зберігання. Але слід розуміти, що навіть цей цифровий актив не може повністю виключити ризики, пов'язані з криптовалютами. Хоча значно надійніше для зберігання, ніж інші монети.

Купівля іншої криптовалюти

Стейблкоїн від Tether відрізняється доступністю в плані конвертації, тому буде чудовим вибором для покупки різних криптовалют. Зручності сприятиме те, що цифровий актив досить добре захищений та забезпечує швидкі транзакції.

Пасивний дохід

Йдеться не про заробіток на різниці курсу – це неможливо, використовуючи стейблкоїни. Можна отримувати прибуток, якщо вкладати USDT в інвестиційні платформи, надавати активи в борг, вкладення у платформи для надання ліквідності, виконувати ліквідність на сторонніх проєктах DeFi.

Враховуючи підвищення попиту на цифрові активи, то й сфера використання USDT з кожним роком ставатиме дедалі більшою. У деяких країнах є можливість використовувати цифровий актив для оплати товарів та послуг.

Як зберігати куплені USDT?

Якщо ви визначилися з сервісом і вдалося купити USDT, потрібно буде замислитися над тим, де зберігати для забезпечення повної безпеки. Для зберігання використовують спеціальні гаманці, розглянемо 2 основні варіанти:

Гарячі гаманці. Це різновид гаманця, який постійно підключений до інтернету. Є мобільні, десктопні та браузерні модифікації. Прекрасний вибір при частих маніпуляціях із цифровими активами.

Холодні гаманці. Це автономний гаманець, який підключається до інтернету виключно під час транзакції. Може бути апаратним чи паперовим. Вони мають підвищений рівень захищеності, тому використовуються зберігання великих сум.

Незалежно від варіанта, використовуйте всілякі варіанти захисту гаманця та довіряйте лише перевіреним сайтам.

Протоколи USDT – чи є різниця між ними?

Стейблкоїн з'явився досить давно – ще 2015 року. І раніше він функціонував виключно на базі протоколу Omni Layer. Згодом частина емісії була прив'язана до платформи Ethereum через зростання популярності. Далі почали використовувати й інші блокчейни:

OMNI – це протокол, розроблений на базі блокчейну Bitcoin;

ERC20 – це протокол, розроблений з урахуванням блокчейна Ethereum;

TRC20 – це протокол, розроблений з урахуванням блокчейна Tron;

ВЕР2 – це протокол, розроблений з урахуванням Binance;

ВЕР20 – це смарт ланцюжок від Binance.

Це означає, що перш ніж купити USDT, потрібно визначитися з тим, який саме тип стейблкоїну потрібний вам індивідуально. Залежно від протоколу вони відрізняються швидкістю транзакції, комісією та іншими характеристиками. І вони не пов'язані між собою, тому неможливо відправити USDT (OMNI) на гаманець USDT (ERC20).