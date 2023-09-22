"Величезний стрибок для науки": ШІ навчився розуміти мову курок, на черзі інші тварини

Нейромережі надали записи звуків різних птахів, і вона тепер може розпізнавати шість видів їхніх емоцій із точністю 80%.

Вчені з Токійського університету навчилися з точністю 80% розпізнавати емоції курей завдяки штучному інтелекту, що допоможе фермерам розуміти, в якому стані перебувають їхні вихованці. Про це пише NY Post.

Фахівці стверджують, що, використовуючи технологію аналізу звуків курки, вони можуть розшифрувати шість різних емоційних станів, включно з голодом, страхом, гнівом, задоволенням, хвилюванням і стресом. Дослідження, що підтверджує концепцію, вже опубліковано в Research Square і більш докладно описує висновки команди.

"Це величезний стрибок для науки! — сказав Чеок. — І це тільки початок. Ми сподіваємося, що зможемо адаптувати ці методи штучного інтелекту та машинного навчання до інших тварин і закласти основу для неймовірного інтелекту в різних галузях, пов'язаних із тваринами. Якщо ми знатимемо, що відчувають тварини, ми зможемо створити для них набагато кращий світ".

Чеок і його команда співпрацювали з групою з восьми зоопсихологів і ветеринарних хірургів, які поділилися своїми поглядами на емоційний стан курей. Разом вони проаналізували вибірку з 80 птахів і близько 200 годин звуків. Вчені "згодували" ШІ 100 годин записів птахів і позначили кожен звук емоційним станом. Потім вони завантажили в нейромережу 100 годин звукових файлів, що залишилися, і штучний інтелект зміг із точністю 80% визначити емоційне забарвлення кожного з них, ґрунтуючись на попередніх прикладах.

"Це дослідження не тільки відкриває нові можливості для розуміння і поліпшення благополуччя тварин, а й створює прецедент для подальших досліджень у сфері міжвидового спілкування, керованого штучним інтелектом", — заявили команда.

Учені кажуть, що кури — "дуже соціальні тварини". Професор Чеок і його команда планують створити безплатний додаток, щоб фермери могли використовувати цю технологію для аналізу стану своїх підопічних.

Раніше Фокус розповідав, що ШІ Bard від Google відмовляється обговорювати Путіна російською мовою. Так само дослідники з'ясували, що Google Bard з більшою ймовірністю буде надавати неправдиву інформацію про президента РФ російською та українською мовами.