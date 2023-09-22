Придушив у зародку: дрон знищив вогневу позицію окупантів (відео)

Аеророзвідники групи "Вовки" за допомогою безпілотника скинули на окупантів та їхню техніку боєприпас.

Українські розвідники за допомогою дрона із системою скидання боєприпасів знищили кулемет "Утьос", завадивши російським окупантам облаштувати вогневу позицію. Відповідне відео з'явилося на Facebook-сторінці 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківської області в четвер, 21 вересня.

На відеокадрах двоє російських військових намагаються облаштувати в заглибленні вогневу позицію, встановлюючи там кулемет "Утес". У цей час за ними за допомогою безпілотника спостерігали аеророзвідники групи "Вовки". Влучивши зручний момент, вони за допомогою БПЛА скинули на техніку та на окупантів боєприпас, який і вибухнув

Що відомо про кулемет "Утьос", який знищив дрон

Це 12,7-мм великокаліберний кулемет, призначений для боротьби з легкоброньованими цілями і вогневими засобами, для знищення живої сили супротивника і ураження повітряних цілей. Як боєприпаси в НСВ використовують патрони стандарту 12,7×108 мм, зокрема патрони з кулями Б-32, БЗТ-44, МДЗ і БС.

Автоматика кулемета використовує відведення порохових газів, Замикання ствола — клинове, під час замикання затвор переміщається вліво, при цьому сережка затвора б'є по бойку.

Ударно-спусковий механізм зібраний в окремій коробці, має просту конструкцію і дає змогу вести тільки автоматичну стрільбу. При цьому спусковий механізм не призначений для управління вогнем безпосередньо на кулеметі, потрібна наявність руків'я і спускового гачка або електроспуску на верстаті або установках. Також відсутнє руків'я перезаряджання, та й зусилля взводу пружини вимагає важільних або блокових конструкцій для його зменшення. Для зменшення тертя всі рухомі частини забезпечені роликами, кадмоване покриття слугує додатковим "мастилом", швидкознімний клиновий затвор забезпечував легку заміну ствола без проведення операцій його підстроювання після зміни.

Затвор із рамою затвора і сама рама затвора з газовідвідним поршнем з'єднані шарнірно. Поворотна пружина забезпечена буфером. Подача патронів за допомогою металевої стрічки може бути ліво- або правобічною. Разом із викидом стріляних гільз уперед, а не вбік, це дало змогу легко комбінувати "праві" і "ліві" кулемети в спарених установках. Одну з таких, зокрема, виробляв Тульський машинобудівний завод ім. Рябікова для озброєння катерів. Кулемет оснащений конічним полум'ягасником і складаним руків'ям для перенесення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ почали застосовувати дрони "з сюрпризом". Російські сапери поки що не можуть зрозуміти, що змушує дрон вибухати за годину після падіння: вмонтований у "мозок" чип чи спеціально розроблений снаряд, який він несе.

Також ЗМІ інформували про те, що українські дрони "засліпили" ППО в районі Євпаторії. Спочатку безпілотники СБУ вразили радари й антени радіолокаційних станцій, які слугували "очима" для російської системи ППО С300/400 "Тріумф". Незабаром після цього підрозділи ВМСУ двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пускових установках.