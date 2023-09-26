Уже з жовтня: чоловіки в Україні більше не зможуть "сховатися" від ТЦК

Військовозобов'язаним більше не потрібно буде приходити до військкомату, щоб оновити свої дані. Усі відомості про них автоматично надходитимуть до е-реєстру.

В Україні з жовтня 2023 року почне працювати електронний реєстр військовозобов'язаних. Це нововведення покликане спростити облік і контроль за призовниками, резервістами та військовозобов'язаними. Про це йдеться в законопроєкті №10062.

Як працюватиме реєстр військовозобов'язаних

Реєстр міститиме дані про всіх громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років. До нього включатимуться такі відомості:

ПІБ, дата і місце народження, стать, громадянство;

місце проживання та перебування;

сімейний стан, наявність дітей;

освіта, професія, місце роботи;

стан здоров'я;

військово-облікова спеціальність.

Дані до реєстру надходитимуть із різних державних реєстрів, зокрема з реєстру громадян, реєстру фізичних осіб-підприємців, реєстру транспортних засобів та інших.

Які переваги дасть реєстр

Електронний реєстр військовозобов'язаних дасть змогу:

уникнути бюрократичних і корупційних процесів;

швидше ідентифікувати осіб, які переховуються від військкоматів;

поліпшити взаємодію різних державних органів у процесі надання статусу учасника бойових дій;

спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій для осіб з інвалідністю, а також отримання пільг для тих, чиї рідні загинули в боях.

Що зміниться для військовозобов'язаних із жовтня

Військовозобов'язаним більше не потрібно буде приходити до ТЦК, щоб оновити свої дані. Усі відомості про них автоматично надходитимуть до реєстру.

Також військовозобов'язані зможуть отримати електронний військовий квиток та електронний журнал обліку.

Як дізнатися, чи є ви в реєстрі

Відомості про військовозобов'язаних будуть доступні в особистому кабінеті на порталі державних послуг.

Раніше ми писали про те, які дані українців увійдуть до е-реєстру військовозобов'язаних. Порівняно з положенням чинного законодавства, до законопроєкту додали номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, мету для виїзду за межі України, дату і номер, а також короткий зміст протоколу про правопорушення.